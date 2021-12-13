快訊

龍捲風完美夾殺？肯塔基蠟燭工廠的死亡陷阱與奇蹟

獨／撐了22年！「丹丹漢堡」漲2～5元　3套餐反變便宜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

輕熟女鼻頭長大痣 醫師一查是皮膚癌

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
義大醫院皮膚科主任兼尖端醫美部總監劉懿珊表示，皮膚癌個案最近有增多趨勢，尤其是臉上母痣也不能掉以輕心。記者王昭月／攝影
義大醫院皮膚科主任兼尖端醫美部總監劉懿珊表示，皮膚癌個案最近有增多趨勢，尤其是臉上母痣也不能掉以輕心。記者王昭月／攝影

高雄一名30多歲輕熟女因年關將屆，想藉助醫美整修「門面」，醫師直覺她鼻頭一顆大痣怪異，建議進一步化驗，結果竟是皮膚癌！醫師也表示，最近皮膚癌案例有增多趨勢，若能早期發現，多數能治癒，一旦深入真皮層，恐需做更大規模的整型重建。

義大醫院皮膚科主任兼尖端醫美部總監劉懿珊表示，這名輕熟女鼻頭上的痣從10幾歲就有，因感覺臉部斑斑點點不清爽，想要除痣、除斑，但皮膚科醫師診斷後懷疑可能是基底細胞癌，建議化驗，患者很驚訝，這顆與生俱來的母痣，竟然癌變！

「不要以為只是從小的一顆母痣而已」劉懿珊說，這些母痣也可能因為後天壓力過大或暴露於紫外線下、或無意間接觸到一些致癌的因子而導致病變，且這段時間不少來做醫美的民眾，都意外發現罹患皮膚癌，且有年輕化趨勢。

她說，基底細胞癌是常見的皮膚癌，成因與暴露於紫外線、老化或接觸些重金屬物質，例如童年喝的地下水含砷或吃到來路不明，含有重金屬成分的中藥等。辨識皮膚癌有ABCDE五步驟，包括觀察身上的斑點或痣，邊緣是否呈不規則變化；顏色黑黑紅紅不均勻；長在臉上超過0.5公分暨鹼，或變大變突，都要有所警覺。

她也提醒，洗腎病或動過肝腎移植手術，需長期服用免疫制劑的免疫缺失患者，或慢性糖尿病等三高患者及肥胖人士，罹癌機率都相對偏高。不過皮膚癌只要沒往下侵犯，約9成早期是可以根治的，因此早期發現，即有機會治癒，一旦侵犯到骨骼，恐有致命危機。

劉懿珊說，像這名鼻上長痣的輕熟女，後來以微創手術切除約0.3公分深的病灶，再搭配汽化雷射特殊的敷料，就平掉，術後服些功能醫學營養素，降低傷口發炎，術後幾乎零疤痕。但基底細胞癌患者術後，再產生新的皮膚癌機會仍較常人高一些，必須每年定期追蹤。而要遠離癌害，保持健康的生活型態，還是重要「保養之道」。

皮膚科醫師提醒，鼻頭長痣小心癌變。圖／義大醫院提供
皮膚科醫師提醒，鼻頭長痣小心癌變。圖／義大醫院提供
皮膚科醫師提醒，鼻頭長痣務必小心癌變。圖／義大醫院提供
皮膚科醫師提醒，鼻頭長痣務必小心癌變。圖／義大醫院提供

患者 醫美 醫師

延伸閱讀

催落去！射擊遊戲《重金屬：地獄歌手》公開配樂名單 Lamb of God、Trivium等大咖獻唱

鄭元暢帶修杰楷逛大街嚇路人 釣出陳怡蓉醫美老公暢聊

小港醫院研究發現 LP66這隻益生菌 能排除人體重金屬

小港居民尿中砷含量偏高！小港醫院攜手立心國際尋解方

相關新聞

不在山裡就在往山的路上 他們翻山越嶺捍衛山林

台灣的山脈面積占全島70%，是全球高山密度最高的島嶼，超過3,000公尺的高山多達268座，是同為多山島嶼日本的26倍，紐西蘭的13倍。其中3,952公尺的第一高峰「玉山」，位於玉山國家公園

住海邊的都管很寬 墾丁、南方四島的守護者

墾丁是台灣最早成立的國家公園（以下簡稱墾丁），總面積約3.2萬公頃，海陸比約1:1，範圍橫跨三個海域，每年遊客人數為全台國家公園之冠

醫院院長陳穆寬被爆性騷擾女護理師 彰基：爆料者居心叵測

鏡週刊報導彰化基督教醫院院長陳穆寬惡整、霸凌院內多位名醫，造成出走潮，還被被離職人員投訴會在開刀房對女護理師毛手毛腳、「...

注意！北部四縣市豪大雨特報 吳德榮：明回暖週五轉冷

受到東北季風影響，台灣地區天氣開始不穩定，中央氣象局發布豪雨特報，今日基隆北海岸有局部大雨或豪雨發生的機率，新北市(山區...

颱風最快明生成 公投日有雨

菲律賓東方外海熱帶性低氣壓昨生成，中央氣象局預估，最快今天可能生成今年第廿二號颱風「雷伊」，不會直接影響台灣天氣，但周六...

全銀運動／腸胃保健 可採低FODMAP飲食

腸道55歲左右開始老化，最明顯特徵為便祕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。