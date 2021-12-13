輕熟女鼻頭長大痣 醫師一查是皮膚癌

高雄一名30多歲輕熟女因年關將屆，想藉助醫美整修「門面」，醫師直覺她鼻頭一顆大痣怪異，建議進一步化驗，結果竟是皮膚癌！醫師也表示，最近皮膚癌案例有增多趨勢，若能早期發現，多數能治癒，一旦深入真皮層，恐需做更大規模的整型重建。

義大醫院皮膚科主任兼尖端醫美部總監劉懿珊表示，這名輕熟女鼻頭上的痣從10幾歲就有，因感覺臉部斑斑點點不清爽，想要除痣、除斑，但皮膚科醫師診斷後懷疑可能是基底細胞癌，建議化驗，患者很驚訝，這顆與生俱來的母痣，竟然癌變！

「不要以為只是從小的一顆母痣而已」劉懿珊說，這些母痣也可能因為後天壓力過大或暴露於紫外線下、或無意間接觸到一些致癌的因子而導致病變，且這段時間不少來做醫美的民眾，都意外發現罹患皮膚癌，且有年輕化趨勢。

她說，基底細胞癌是常見的皮膚癌，成因與暴露於紫外線、老化或接觸些重金屬物質，例如童年喝的地下水含砷或吃到來路不明，含有重金屬成分的中藥等。辨識皮膚癌有ABCDE五步驟，包括觀察身上的斑點或痣，邊緣是否呈不規則變化；顏色黑黑紅紅不均勻；長在臉上超過0.5公分暨鹼，或變大變突，都要有所警覺。

她也提醒，洗腎病或動過肝腎移植手術，需長期服用免疫制劑的免疫缺失患者，或慢性糖尿病等三高患者及肥胖人士，罹癌機率都相對偏高。不過皮膚癌只要沒往下侵犯，約9成早期是可以根治的，因此早期發現，即有機會治癒，一旦侵犯到骨骼，恐有致命危機。