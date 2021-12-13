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醫院院長陳穆寬被爆性騷擾女護理師 彰基：爆料者居心叵測

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化基督教醫院院長陳穆寬（右2）被鏡週刊爆料惡整、霸凌院內多位名醫造成出走潮，還被離職人員投訴會在開刀房對護理人員性騷擾。圖／彰基提供資料照
彰化基督教醫院院長陳穆寬（右2）被鏡週刊爆料惡整、霸凌院內多位名醫造成出走潮，還被離職人員投訴會在開刀房對護理人員性騷擾。圖／彰基提供資料照

鏡週刊報導彰化基督教醫院院長陳穆寬惡整、霸凌院內多位名醫，造成出走潮，還被被離職人員投訴會在開刀房對女護理師毛手毛腳、「壁咚」，及對學妹耳朵吹氣等性騷擾行為。彰基今天上午發表聲明表示，彰基是教會醫院，是以愛護員工照顧員工為理念，故絕無霸凌離職員工，也絕無性騷擾護理人員情事，並稱近3年來，全院員工滿意度達75至76%。

針對性騷擾護理人員一事，彰基在聲明中指出，開刀房為一公開場合，每次開刀至少7至10位同仁在場，包括刷手護理師、流動護理師、麻醉護理師及麻醉醫師(全身麻醉的手術)、住院醫師、實習醫學生及甚至外國參訪醫師等，在眾目睽睽之下，不可能有所述騷擾事件發生，如員工自覺受到騷擾，院內部有正常管道可提出申訴，顯見爆料者居心叵測。

彰基此一波瀾其實醞釀已久，一直未爆發，直到已離職的眼科名醫、前眼科主任陳珊霓在離職前發表3000多字「給彰基人的公開信」，掀起彰醫此一醫學中心的白色巨塔的風暴，信中指出「這段日子裡很多彰基人心中都沒有平安」，直指院長陳穆寬二年多前上任後，醫院領導高層新人新政，強力推行許多改變措施，造成許多和彰基共同成長數十載，勞苦功高的招牌好醫師都紛紛離去。

陳珊霓目前轉往中國醫藥大學附設醫院，她發出的這封信，也引起彰基、醫界及地方震撼。彰化今天上午針對鏡週刊報導所發出的聲明，就特別舉陳珊霓離職事件及她指摘的內容為例，費了相當大篇幅澄清。

彰基聲明指出，近日離職前眼科陳珊霓主任，院方絕無減少其門診次數及手術時段，因為其主任任職到2021年6月30日屆滿，曾因違反學術倫理被教育部懲處過，最近又至少有3件論文發表違反研究倫理，被醫院人體試驗委員會正式懲處，該事件也經彰基院學術倫理審議小組懲處，所以在7月1日任命新的主任時不予任命。

聲明指出，陳珊霓離職前，該科直屬醫療長(副院長)徵詢過該科至少3位主治醫師能否接任主任一職，然無一醫師敢接，擔心接任後，變成被攻擊對象。事後，只能由直屬醫療長(副院長)督導代管該科，以副院長及教授的身分負起督導之責，而非以婦產科主治醫師身分代管，此舉在醫療界時有所聞。

聲明強調，陳珊霓離職前發表3000多字長篇文給全院同仁，內容所述均與事實不符，且也於各大媒體散播，直屬副院長也進行蒐證保留法律追訴權；陳珊霓的兒子也同時任職於彰基眼科住院醫師，被抱怨多次不適當行為。

離職 醫師

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