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以藝FUN NEXT為平台 文化部將推學生藝文消費體驗計畫
藝FUN券上路後，迄今使用金額逾4.2億，使用前三名為：書店及出版類（2.3億）、電影院（1億元）、表演藝術類（4600萬元）。文化部長李永得今天在立法院教委會表示，未來文化部將以藝FUN券的平台藝FUN NEXT為基礎，結合政府部門和企業家，推出以學生為主體的藝文消費體驗計畫，補助學生進行藝文消費體驗、培養未來潛在的藝文支持者。他也透露，藝FUN NEXT未來會交由兩廳院的OPEN TIX規畫。
立法院教委會今天審查文化部與與所屬單位預算。立委張廖萬堅針對藝FUN券常態化提出質詢，李永得表示，文創法中有條文要求政府編列預算鼓勵文化體驗，但政府沒有那麼多預算，因此想到結合民間資源投入。此一藝文消費體驗計畫將以學生為主，希望讓學生更有動機去做文化體驗，刺激學生買票進藝文場館的意願，等於培養潛在的藝文支持者。
李永得表示，此一以藝FUN NEXT為平台的藝文消費體驗計畫還在規畫中，但本月底文化部會就這次藝FUN券推出第二波獎勵，此一獎勵也是以學生為對象，也是結合政府跟民間廠商，預計月底宣布。
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