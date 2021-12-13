國衛院開發「靶鉑TM 」新藥 治療癌症避全身毒性

癌症蟬連十大死因首位39年，研發更有效的抗癌藥物是醫藥界共同努力的方向。國衛院生醫奈米所研發新型鉑金抗癌藥物靶鉑TM，除可避免引發全身性的毒性，還能改善缺氧造成的腫瘤血管新生狀況，且動物實驗顯示可增強免疫反應對抗癌細胞，對難纏的肺腺癌、三陰性乳癌及卵巢癌的治療都有幫助。

國衛院生醫奈米所研究員林淑宜的團隊與免疫醫學研究中心副研究員林文傑合作，研發新型鉑金抗癌藥物靶鉑TM，也就是提供癌細胞可溶解的「奈米鉑」，在癌細胞的弱酸環境下，釋出鉑離子與癌細胞的DNA結合，阻斷癌細胞複製進而凋亡。

林文傑表示，鉑金類藥物是化療常用的一線藥物，用於治療50%以上的癌症患者。但過去常使用的「順鉑」在阻斷癌細胞的DNA，會產生活性氧類（ROS）造成癌細胞缺氧。而癌細胞缺氧容易有不正常的血管新生，反造成腫瘤轉移。

新研發的「奈米鉑」雖然也會產生ROS，但因為新型鉑金藥物本身具有類酵素的功能，可將ROS轉換成水和氧分子，改善局部缺氧和腫瘤血管新生的狀況。

另外，研究團隊模擬一般人體罹患腫瘤的狀況，以「非免疫缺陷」的老鼠進行動物實驗，也發現新型鉑金抗癌藥物靶鉑TM可以增加免疫表現。在肺癌的實驗中，發現與免疫療法一起使用，可使腫瘤縮小的程度增加30%至50％，效果比單一療法更加出色。