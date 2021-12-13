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蘭嶼報廢車查緝未落實？ 王國材：會查清楚

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
立委趙正宇今質詢交通部長王國材。圖／趙正宇辦公室提供
立委趙正宇今質詢交通部長王國材。圖／趙正宇辦公室提供

蘭嶼去年10月發生遊客被報廢貨車撞死，引發外界譁然，立委趙正宇今質詢指出，交通部事後成立報廢車查緝小組，也開始查緝蘭嶼報廢車，但到6月查緝數字歸零，7月只查到1起，「捍衛交通安全是真的嗎？」交通部長王國材說，會查清楚，是真的這個結果或是沒有認真查。

趙正宇今天在立法院交通委員會指出，去年10月蘭嶼有遊客被已報廢貨車側架撞擊致死，他當時和交通部反映，交通部也成立了報廢車稽查小組，但至今已過7個月，僅有第一個月收到稽查小組的報告。且該事件曝光之後，原連續三年查緝數字都掛零的報廢車，第一個月有20件，後來兩個月也有10件，結果到了6月，查緝數字又再次歸零，7月更是只有1起。

趙正宇說，死者家屬在打國賠官司時，使用趙正宇協調會上各單位所提供資料，交通機關竟回覆「這份資料他們從來沒有看過，不知道這位民眾從哪裡生出這個東西。」王國材表示，不管如何，一定要讓事實真正呈現，公路總局該提供的資料就會提供。

趙正宇表示，上周三才發生一起台鐵站員因不滿副站長要求其停止在白天保養鐵道上的轉轍器等違規行為，台鐵局都回應表示「員工管理絕對沒有問題」，語音未落，台鐵局立馬遭到自家人打臉，不懂台鐵的改革決心在哪、對於員工的管理標準又在哪。王國材表示，員工互毆就是不對，但相關細節他並不清楚，會回去部裡了解。

另外，趙正宇向交通部呼籲1933緊急通報專線應多加宣傳，目前仍有很多民眾不知道通報專線的存在，交通部今年編了三千多萬的道安宣傳費用，應該要用在這種地方。王國材指出，將會與台鐵局討論1933通報專線如何宣傳，並提供充足的經費。

趙正宇表示，年節將近，防疫車隊司機將犧牲他們與家人團聚的時間，來協助國家防疫，但目前除了原本的補助外，沒有任何的年節加給或補助，交通部應研議防疫車隊司機的年節補助，讓這些無名英雄可以得到國家的感謝和重視。

王國材表示，目前一輛為3500元，年節將有更多需求，收入應該會增加，而補助金額是否提高將會與公路總局進一步討論。

交通部長 趙正宇 王國材

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