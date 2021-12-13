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130公斤男胸痛、背痛險奪命 術後戒菸+飲食變身型男

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
醫師吳慧中提醒，急性主動脈剝離也常發生於身體硬朗的人，別輕忽血壓的控制，身體如有胸痛、呼吸困難應趕快就醫。圖／澄清醫院提供
醫師吳慧中提醒，急性主動脈剝離也常發生於身體硬朗的人，別輕忽血壓的控制，身體如有胸痛、呼吸困難應趕快就醫。圖／澄清醫院提供

台中50歲男子體重130公斤，有高血壓和抽菸習慣，平時無不適，因突發性胸痛、背痛送急診，X光檢查發現是「要命」的急性主動脈剝離，且主動脈內壁中層破裂從胸部到骨盆腔長達約50公分，如再延誤治療，可能導致大出血或心包膜填塞而死。

澄清醫院心臟血管外科主任吳慧中說明，男子經複合式手術，同時替換部分的人工血管和置放血管支架，救回一命，男子經營養師指導並徹底戒菸，減重40公斤，重拾健康也變身「型男」。

吳慧中提醒，約三分之一主動脈剝離患者到院前就死亡，主動脈剝離有兩類患者，其一是高血壓，長期抽菸、生活壓力的人，會讓血管內膜產生動脈硬化，血管壁失去彈性而變得脆弱，尤其天候突然變冷時，血管收縮而血壓飆高特別會造成主動脈剝離。其二是先天性的結締組織疾病，例如馬凡氏症候群病人。急性主動脈剝離也常發生於身體硬朗的人，別輕忽血壓的控制，身體如有胸痛、呼吸困難應趕快就醫。

吳慧中說明，由心臟打出來的血液，往身體上升進行，再經行轉折進入胸腔，下降直行到腹腔。這上升行進的路徑即為「升主動脈」，轉折彎曲處即為「主動脈弓」，下降行進路徑即為「降主動脈」。一旦主動脈血管壁的內膜破裂，導致血液經由此內膜裂孔進入主動脈壁的內、中層間，即所謂主動脈剝離。

吳慧中指出，患者主動脈剝離長達約50公分，在升主動脈、主動脈弓、降主動脈進行複合式手術，將升主動脈切除約七至八公分，換上口徑約三公分的人工血管，再將主動脈弓和降主動脈置放了四支血管支架，手術時間7小時，關鍵在保住他的心臟，心臟保下來就能活命，至於往下的主動剝離要靠藥物、血壓控制和飲食改善來康復。

醫師吳慧中提醒，急性主動脈剝離也常發生於身體硬朗的人，別輕忽血壓的控制，身體如有胸痛、呼吸困難應趕快就醫；圖為複合式手術示意圖。圖／澄清醫院提供
醫師吳慧中提醒，急性主動脈剝離也常發生於身體硬朗的人，別輕忽血壓的控制，身體如有胸痛、呼吸困難應趕快就醫；圖為複合式手術示意圖。圖／澄清醫院提供

主動脈剝離 患者 手術

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