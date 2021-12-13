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高雄跨年卡司 曾沛慈、炎亞綸、陳芳語齊聚首

聯合報 / 記者林巧璉徐如宜／高雄即時報導
歌手曾沛慈將至高雄跨年場表演。圖／高雄市政府提供
歌手曾沛慈將至高雄跨年場表演。圖／高雄市政府提供

高雄市政府持續公布跨年晚會卡司名單，歌手炎亞綸、曾沛慈、陳芳語都將在高雄跨年聚首。炎亞綸、曾沛慈近來分別以演技和主持功力獲金鐘肯定；話題歌手Kimberley陳芳語首度登上高雄跨年舞台，將在高雄大唱破億神曲《愛你》！

曾沛慈擁有好歌喉及精湛演技，大辣辣可愛個性，深受粉絲們喜愛。長壽偶像劇《終極一班》系列，以雷婷一角人氣大增，同名電視原聲帶《一個人想著一個人》更榮登各大數位音樂榜的第一名。

在《我們與惡的距離》一劇中，曾沛慈演活全心照顧罹病弟弟的應思悅，榮獲第54屆金鐘獎戲劇節目女配角獎，成為劇迷心目中的「國民姐姐」。今年將以最溫柔、最有力量的歌聲，搭配高雄蓬萊舞台無敵山、河、海、港美景，撫慰每位跨年民眾的耳朵和心靈。

炎亞綸這回也將獻聲高雄跨年晚會，他近期推出英文專輯《Vacation》，展現出慵懶感性的一面，以音樂告訴大家，該是來高雄跨年度假的時刻了！

炎亞綸今年與吳姍儒、唐綺陽以實境談話節目《36題愛上你》，獲得第56屆金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎，節目主持搭檔吳姍儒，正好也是2022高雄跨年蓬萊舞台的主持人。

「破億神曲製造機」Kimberley陳芳語，「可甜可辣」的外型加上渾厚的嗓音，作品話題性十足，也反映在網路流量上，《愛你》MV點擊破億，與大馬鬼才黃明志合唱的《玻璃心》MV，已超過3千5百萬次點擊，她精彩的演出將獻給2022高雄跨年，發揮實力派唱將的重磅魅力。

高市府將高雄跨年晚會定調為「2022台灣燈會在高雄」會前會，今年採民視、華視雙製播，攜手打造4金雙舞台—蓬萊舞台與高流舞台，超過20多組卡司蓄勢待發。位於駁二蓬萊商港區的蓬萊舞台由民視製播，打造新潮、經典兼具的跨年節目，加上港都獨有的無敵海景，跨年夜將嗨翻高雄港愛河灣。

歌手陳芳語將在高雄跨年晚會上表演。圖／高雄市政府提供
歌手陳芳語將在高雄跨年晚會上表演。圖／高雄市政府提供
歌手炎亞綸將在高雄跨年活動演出。圖／高雄市政府提供
歌手炎亞綸將在高雄跨年活動演出。圖／高雄市政府提供

跨年晚會 民視 台灣燈會

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