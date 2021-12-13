超商不是你家！這十大行為店員會把你列為奧客名單

便利商店已成為台灣人日常生活中不可或缺的一環，據公平會2021年7月公布數據顯示，國人平均每人每年逛超商137次，每次消費新台幣84.16元，加上台灣超商密度排名位居全球第二，足以顯示便利商店對台灣民眾的重要性。雖然24小時都能就近滿足消費者需求，不過也衍生出不合理的奧客行為，讓許多店員為之頭疼，甚至演變成社會新聞事件。



今天就讓我們跟著《DailyView網路溫度計》，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，一起來看看超商店員最痛恨的10大討厭行為吧！

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No.10 趕時間催店員快一點

雖然超商帶給消費者便利、快速的服務，不過遇到趕時間的客人也造成店員不少困擾，曾有婦人到某超商購買商品，因不滿店員忙著煮咖啡，不先幫她結帳，憤而在店內大罵「耽誤我時間！我趕火車耶！」甚至逼迫店員向她道歉，頓時掀起網友熱議。



有網友認為「如果我是店員我就不會理她了」、「有必要那麼兇嘛？可以好好講啊」、「你趕火車跟店員有何關係」、「趕時間可以早點出門」、「好誇張，遇到這種客人真是無奈」。

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No.9 把超商當郵局換錢

民眾有時會遇到需要將鈔票換成零錢的問題，大多數人都會選擇就近到超商換錢，不過若是常常「把超商當成郵局換錢」，可能就會點燃店員的怒火。有店員曾自曝自己不喜歡在假日時遇到「換大筆錢」的客人，甚至有消費者要求「找錢找新鈔」，讓店員苦不堪言。

有店員透露，「超商不是銀行，沒有必要換你」、「因為零錢會不夠找，晚上店長通常不在，沒零錢很麻煩」、「真的要零錢買個東西讓店員找也比較好」。

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No.8 咖啡要求調整冰塊量

超商櫃檯多販售現煮咖啡，不僅為上班族提供一整天精神元氣，也能隨個人喜好調整甜度，成為現代人喝咖啡的新選擇。但有網友曾遇到客人要求「加3顆完整冰塊」到熱拿鐵裡，還指定「中冰拿要1.5顆糖、中熱拿要0.5顆糖」，也讓店員頓時傻眼。



網友對於過度客製化咖啡紛紛表示「半糖沒什麼問題，但是3塊冰塊誰會理他」、「哪有差？我就不信他喝得出來」、「要不要乾脆拿尺量冰塊有沒有一樣大？」、「店員上輩子不知道得罪他多少」。

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No.7 限塑仍要求提供吸管

為響應政府限塑政策，2019年7月起四大超商也陸續跟進，針對現煮咖啡導入「就口杯蓋」，避免一次性吸管使用，同時也鼓勵民眾自帶環保杯可享折扣優惠。政策推行初期便引起不少消費者反彈，有網友曾在PTT上傳授方法，「先買咖啡等店員做完後再要吸管，不提供就直接退貨」，備受網友爭議。



有網友回應「你的程度也就跟那杯飲料差不多高而已」、「不懂你鼓吹大家跟你這麼做的用意是什麼」、「幼稚的行為」、「這樣不浪費時間嗎？不如你一開始走進去就問一下買飲料有沒有提供吸管還比較快」、「不要買了又退貨，浪費資源」。

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No.6 尖峰時客人要求影印

便利商店除販售熟食與日常用品，影印、傳真等自助項目也是便民服務之一，有網友透露，日前曾在桃園某家超商結帳時，一位中年男子以「疫情嚴重」為由不肯觸碰影印機，要求女店員立刻走出來幫他蓋上影印機上蓋，但正值中午用餐尖峰時間，女店員便委婉請他自己蓋上，該男子便作勢傷人，也讓網友感嘆「超商店員真的很可憐」。

其他網友則回應，「大家都很依賴超商的便利，卻難以想像背後辛苦的一面」，另有店員表示「我也極度討厭明明每天都來影印傳真，然後我要教他他還回我，你幫我用就好啊」、「影印機上面其實都有貼操作方式」。

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No.5 取貨0元不帶證件

隨著網路購物盛行，超商已成為民眾取貨管道普遍選擇，但依規定超商取貨若是0元商品必須「看證件」，也讓不少超商店員不斷在網路上發文哀嚎「拜託出示證件，給編號、電話都不行」。

有超商店員訴苦「每天被這個煩死就飽了」、「不給領也怕被客人找麻煩」，也有人補充「不管是誰來領，只要有拿同名證件都可以」、「保護客人權益也是保護我們店員自己」。

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No.4 對店員口出惡言

今（2021）年4月曾爆出有位吳姓女子酒後到新北市某超商詢問優惠不成，便拿起手機錄影質問店員，還嗆聲「我最愛打官司」、「我全身愛馬仕，哪有什麼差」，影片曝光也引發社會輿論。



雖然吳女事後在臉書發文向店員致歉，仍湧進不少網友留言「超商店員一定要告到底，這種不能放任」、「動手拉店員名牌的部分應該犯強制罪了吧」、「現在超商店員真的很可憐」。

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No.3 賣場東西被偷走

超商店員除了忙於補貨、結帳外，還得預防有心人士偷走賣場商品！曾有大夜班店員在臉書社團透露，有客人未經同意擅自走到櫃檯使用洗手台，甚至還有人想轉移店員注意力，佯裝借廁所，實則想潛入倉庫偷東西。



有網友斥責「方便當隨便，至少告知一聲」、「闖倉庫可以報警吧」、「根本是要去偷東西」，也有網友擔心「他們會不會是去勘查地形」、「萬一帶刀帶槍真的很危險」。

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No.2 實聯制愛寫不寫

近期因為疫情影響，四大超商配合政府防疫政策也要求客人必須完成實聯制動作才能進門消費，但卻也造成讓店員頭疼的亂象發生。有不少長輩不會使用智慧型手機，對此有名超商店員也透露，曾遇過阿嬤進超商繳費沒有實聯制，教她如何寫紙本也被回「我不識字、我不會寫」，原PO於是請她回去找家人幫忙代繳，卻被阿嬤怒嗆「你們都會得肺炎」。

對於超商實聯制，有店員表示「疫情期間拜託配合一下，身為店員真的很怕」、「自稱實聯制連紙本簽名都不會的人，簽名領錢的時候就自動都會了」，另有網友建議「可以給長輩刻印章」。



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No.1 不戴口罩屢勸不聽

近期發生客人攻擊超商店員事件多是因為「勸導戴口罩」，包括9月時屏東女店員遭客人挖眼、10月底台中超商客人持玻璃酒瓶狂毆店員，11月時桃園年僅30歲店員遭蔣男拿雕刻刀猛刺致死，都讓店員人心惶惶，四大超商也相繼宣布未來不會再強制宣導客人戴口罩。

超商店員紛紛表示，「每次叫客人戴口罩才能進來也都會很害怕」、「我看到沒戴口罩的人都不敢提醒了」、「服務業已經很辛苦了，這種情形發生多少次了」、「跟警消一樣危險的工作」、「超商店員只是做好自己的工作卻因此喪命」、「以後超商店員戴護目鏡跟防彈背心上班是上工必要裝備」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年12月08日至2021年12月07日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『超商奧客』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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