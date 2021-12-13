環狀線經營權之爭！新北稱後年收回 北市：沒聽說

雙北爭捷運環狀線經營權多次隔空交火，新北市捷運局昨晚表示，環狀線第一階段經營權將在2023年1月底收回自營；北市捷運局卻說，一條捷運路線以一家公司營運為宜，明年2月將開會，檢視新北市府是否有接管的配套措施，屆時再協商經營權。

北市府副發言人魏佑任表示，環狀線一期移交給新北市營運，新北市須於南北環完工通車前一年交還北市府，以利整體環狀線營運。環狀線營運和雙北市民生活息息相關，必須要確保市民權益不受影響的情況下，才能進一步評估。

捷運環狀線於2020年1月通車，新北市府委託北捷代營3年，卻碰上新冠肺炎疫情，乘客數不如預期。新北市長侯友宜曾多次表示，期滿將依契約收回自營。雙北捷運局今年11月19日曾開會討論。

新北捷運局昨晚聲稱「捷運環狀線經營權確定2023年由新北市收回自營」。北捷局副局長王偉表示，「尚未聽到這件事情」，雖曾開會討論，但當時北市提出人員調動、接管前置作業等事宜，都需要和新北市再研商。

王偉指出，目前有約600名營運人員在北捷，新北市若要接手，需考量人員徵選及薪資結構，相關配套措施還需進一步研究。

他強調，「一條捷運路線以一家捷運公司營運為宜」，環狀線第二階段的南北環正在招標，加上未來的東環段，車站多在台北市內，市長柯文哲認為第二階段開始營運後，第一階段應也交由台北捷運公司營運。

王偉表示，第一，契約確實訂定2023年第一階段經營權需交回給新北市，但新北要接手仍需有相關的營運配套措施，11月的會議僅決定明年2月再開會一次，視新北市狀況再研議，目前是「進行式」，尚無結論。

第二，環狀線在設計上沒辦法讓兩家捷運公司營運，環狀線南北環及東環段路線均在北市，不可能第一階段由新北市營運，第二階段由台北市營運，後續將協商環狀線均由台北捷運公司營運。

有關移轉經營及管理部分，將分別由雙北捷運局﹑捷運公司及雙北交通警政等相關單位成立小組，討論營運維修、財產及營運監理等移轉細節。