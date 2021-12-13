注意！北部四縣市豪大雨特報 吳德榮：明回暖週五轉冷

受到東北季風影響，台灣地區天氣開始不穩定，中央氣象局發布豪雨特報，今日基隆北海岸有局部大雨或豪雨發生的機率，新北市(山區及汐止區)、宜蘭地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，請民眾出門留意。

中央氣象局表示，今天到明天清晨，受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚較涼；桃園以北及台灣東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

明日白天起東北季風逐漸減弱，北部及東北部氣溫逐漸回升；東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局13日2時「路徑潛勢預測圖」顯示，「雷伊」將於今日形成，從菲律賓東方海面，進入南海，無侵台機率。

吳德榮說，根據最新(12日20時)各國模式模擬路徑顯示，部分模式(EC、CMC)模擬路徑在南海大迴轉，其外圍水氣有往台灣輸送的趨勢，可能影響下週(19)日之後的天氣，甚至於為已進入旱季的中南部，帶來少量降雨的機率。

他表示，由於是7天後的模擬，有「不確定性」，各國模式顯示「雷伊」的位置及其帶來降雨的時空分布，有很大的差異，應持續觀察。

吳德榮說，今晨新竹以北及東半部有局部短暫雨，北海岸、大台北東側及宜蘭降雨較明顯。今晨雖受東北季風影響，截至4：45平地最低溫為南投(中寮鄉)的13.2度，反較昨晨(12.3度)略升。其他各地區低溫：北部(新北石門區)15.2度，南部(台南後壁區)14.7度，東部(宜蘭五結鄉)16.2度。

他說，今(13)日東北季風影響，白天起大台北、東半部仍有局部短暫雨，北海岸、大台北東側及宜蘭降雨較明顯，中南部晴時多雲；北台偏涼微冷、中南部白天舒適早晚微冷、日夜溫差大。今日各地區氣溫：北部15至20度，中部13至27度，南部15至28度，東部16至26度。

吳德榮表示，明(14)日起至週四(16日)東北季風逐日減弱，東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定。天氣逐日回暖，各地白天舒適微熱，早晚偏涼，中南部清晨易有輻射霧，民眾應留意。