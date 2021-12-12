每次停電擁核派都推給廢核？ 蔡中岳批評：超級不科學

台北萬隆變電所今天意外故障、起火冒煙，雙北30萬戶大停電。核四公投領銜人黃士修質疑，台電長期降壓供電導致電網損傷，等到台灣進入「非核家園」，國安危機就會成為常態。地球公民基金會副執行長蔡中岳表示，每次發生區域供電不同意外，擁核派都說是因為沒有用核電，每次理由都一樣，根本「超級不科學」。

蔡中岳表示，今年五月兩次分區限電意外後，他就在媒體發表文章，若不要再有下一次停電，第一件事情就是電力基礎設施總體檢，也就是變電站等設施應該要體檢，老舊設備要將維修做好，降低風險。

針對擁核方說關一半核電造成降壓、導致潛在電網受損，蔡中岳表示，依照台電說法，今天是周末早上，發生意外時備轉容量高達37.17%，供電充足且電壓穩定，根本跟降壓無關。

蔡中岳表示，核二廠一號機提前除役，就是因為找不到可以放置核廢料的地方，擁核方不面對這些問題，反而批評政府關核電，如果真要怪，應該是新北市兩任市長朱立倫、侯友宜遲遲不放行核廢料中期存放的執照。

蔡中岳批評，說到底，核電支持者從來不想面對與解決台灣的能源問題，每天只想著要用滿滿的核電，認為核電使用就是萬靈丹，什麼問題都不會發生，「不要忘記此時此刻我們也有用核電」，但仍有這類的意外，需要對症下藥，不是老想找些莫名其妙的藥帖來治百病。

蔡中岳呼籲，為了讓台灣能源問題能夠找對問題、好好解決，不要再被核電謠言所綁架，周六公投請民眾一起投下「重啟核四我不同意」。