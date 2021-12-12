快訊

恐與中研院女搭同電梯 北市明再派採檢車優先篩檢300人

一張圖看天氣！ 兩波冷空氣接力降溫降雨 颱風影響曝光

每次停電擁核派都推給廢核？ 蔡中岳批評：超級不科學

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
台電位於景隆街的萬隆變電所今天上午發出爆炸聲，現場變電箱起火，消防局出動消防車輛20輛、救護車輛2輛、人員57名趕往現場搶救。記者曾原信／攝影
台電位於景隆街的萬隆變電所今天上午發出爆炸聲，現場變電箱起火，消防局出動消防車輛20輛、救護車輛2輛、人員57名趕往現場搶救。記者曾原信／攝影

台北萬隆變電所今天意外故障、起火冒煙，雙北30萬戶大停電。核四公投領銜人黃士修質疑，台電長期降壓供電導致電網損傷，等到台灣進入「非核家園」，國安危機就會成為常態。地球公民基金會副執行長蔡中岳表示，每次發生區域供電不同意外，擁核派都說是因為沒有用核電，每次理由都一樣，根本「超級不科學」。

蔡中岳表示，今年五月兩次分區限電意外後，他就在媒體發表文章，若不要再有下一次停電，第一件事情就是電力基礎設施總體檢，也就是變電站等設施應該要體檢，老舊設備要將維修做好，降低風險。

針對擁核方說關一半核電造成降壓、導致潛在電網受損，蔡中岳表示，依照台電說法，今天是周末早上，發生意外時備轉容量高達37.17%，供電充足且電壓穩定，根本跟降壓無關。

蔡中岳表示，核二廠一號機提前除役，就是因為找不到可以放置核廢料的地方，擁核方不面對這些問題，反而批評政府關核電，如果真要怪，應該是新北市兩任市長朱立倫、侯友宜遲遲不放行核廢料中期存放的執照。

蔡中岳批評，說到底，核電支持者從來不想面對與解決台灣的能源問題，每天只想著要用滿滿的核電，認為核電使用就是萬靈丹，什麼問題都不會發生，「不要忘記此時此刻我們也有用核電」，但仍有這類的意外，需要對症下藥，不是老想找些莫名其妙的藥帖來治百病。

蔡中岳呼籲，為了讓台灣能源問題能夠找對問題、好好解決，不要再被核電謠言所綁架，周六公投請民眾一起投下「重啟核四我不同意」。

核電 核四

延伸閱讀

萬隆變電所爆炸多處停電 北捷不受影響關鍵曝光

雙北停電又停水惹怨...柯文哲：供電不足 東區門戶也是大問題

變電所跳電致雙北停電 台電定調：設備故障將依停電時數補償

停電又停水 賴士葆：蔡政府不要再強辯說台灣不缺電

相關新聞

一張圖看天氣！兩波冷空氣接力降溫降雨 颱風影響曝光

中央氣象局預報，未來一周天氣受兩波冷空氣影響，第一波已於今天抵達，第二波預估周五開始影響，屆時北部、東北部感受偏涼...

獨／重症童每天哭十幾小時 醫籲放寬家長探病規定

Omicron變異株席捲全球，兒童病例明顯增加。台灣兒童急診醫學會今舉行年會，林口長庚紀念醫院兒童加護病房主任夏紹軒坦言...

萬隆變電所爆炸多處停電 北捷不受影響關鍵曝光

台北萬隆一次變電所5號組變壓器今天發生故障、冒煙，導致二次變電所跳電，台北市文山區、新北市中永和多處停電，慶幸的是台北捷...

每次停電擁核派都推給廢核？ 蔡中岳批評：超級不科學

台北萬隆變電所今天意外故障、起火冒煙，雙北30萬戶大停電。核四公投領銜人黃士修質疑，台電長期降壓供電導致電網損傷，等到台...

冬天容易尿路結石 醫師解密竟與「愛賴床」有關

南投基督教醫院巡迴醫療車今前往信義鄉潭南部落，為居民進行腎臟超音波檢查，醫師提醒，多數人知道夏天是尿路結石好發季節，卻不...

咳嗽、走路喘 自體免疫患者潛藏肺纖維化危機

台灣有超過10萬名以上的自體免疫疾病患者，其中，硬皮症、類風濕性關節炎、乾燥症、皮肌炎與紅斑性狼瘡患者，是間質性肺病(I...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。