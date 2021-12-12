冬天容易尿路結石 醫師解密竟與「愛賴床」有關

南投基督教醫院巡迴醫療車今前往信義鄉潭南部落，為居民進行腎臟超音波檢查，醫師提醒，多數人知道夏天是尿路結石好發季節，卻不知道冬天愛賴床，食量及飲水量下降，同樣也易造成結石症狀發生，呼籲要多補充水分，有不適應速就醫。

南投基督教醫院院長鄭均洹指出，為完善偏鄉醫療，該院在疫情前就透過院內扶輪3號巡迴醫療車前往信義東埔、望鄉等部落進行醫療服務，而在腎臟超音波檢查中發現，許多原民鄉親及長輩罹患腎臟結石病症，今再鎖定前往當地潭南部落。

不少原民鄉親務農，事務繁忙而不去看醫生，小病灶積久成病，像泌尿道系統結石就是小結晶在體內成型，恐卡在原地越養越大，最後只能靠體外碎石或開刀取出，為此透過醫療巡迴到部落，透過就醫可近性，提高他們就醫意願，及早發現。

南基醫院泌尿外科醫師潘岳則提醒，多數人知道夏天排汗量大，水分攝取不足，易形成尿路系統卡石頭，卻不太清楚冬天也是尿路結石好發季節，因天冷讓人愛賴床，不吃飯、不喝水，尿量減少易導致尿液濃縮，尿中晶體沉積而形成結石。

而結石一但卡在輸尿管，會令人痛到臉色發白冷汗直流，泌尿系統感染若沒積極治療，還可能導致細菌感染，嚴重時引發敗血症及休克，且尿路系統結石若不改變喝水與飲食習慣，復發率相當高，民眾不要輕忽，應該要及早發現、積極治療。