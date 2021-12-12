十大抗癌鬥士 陳苡寧與肝癌奮戰

現年29歲、仍在對抗肝癌的女孩陳苡寧於12日在頒獎典禮中表示，經歷了哭求護理師增量嗎啡、全身抽筋、連起身都痛得尖叫的療程；23歲的少年陳紹軒則是於大二確診淋巴癌，而長期化療與心理壓力都讓他總處於崩潰邊緣。他們都鼓勵所有人都能勇敢面對噩運，成為理想中自己、「更喜歡自己」。

減少癌症死亡

根據衛福部統計，癌症39年以來都是台灣人死因第一名，奪去無數國民的生命。台灣癌症基金會於12日邀請十大抗癌鬥士，分享自身的抗癌經驗，並頒獎鼓勵這些成功戰勝癌症的勇者。陳時中致詞時表示，盼抗癌鬥士的經驗能鼓勵沒有受到疾病威脅的大家，活得更精彩、對社會更有貢獻。

陳時中說，癌症一直威脅國民健康，每年健保雖補助1000億，但隨著科技進步，新藥、新療法陸續出現，都因為專利、成本等問題，相對較難納入給付，目前仍存有一些醫療不平等的狀況需要克服，並將每年因為癌症死亡的人數降到100萬以下視為下一個目標。

感受活著的自己

「我不抽菸，不喝酒，而且定期運動，早睡早起，為什麼癌症還會落在我身上？」當時正要出國工作的林子閔則得知鼻咽癌時，心裡不禁冒出這個疑問。經歷了痛苦的醫療過程的生活，但他仍表示，「自己能夠與癌共存，還能去到各國工作，還能在忙碌後喝杯咖啡，感受活著的自己。」

仍在對抗肝癌的陳苡寧致詞時說，「說真的，我到現在還是不知道癌症要教我什麼」，但癌症給了一個機會去擁抱自己的脆弱與不堪，更加懂得要珍惜、把握當下。她表示，癌症不是讓我停下來或放棄什麼，而是讓我學會用自己的步調來前進，來更喜歡自己。她最後扭頭看了看四周後，微笑著說，「盼大家能更喜歡自己一點。」

陳紹軒則是於大二被告知確診淋巴癌時，心中想著「為什麼是我？」在瀕臨崩潰邊緣時，經歷了許多醫護人員、親友的幫助後，他希望每個人都能在谷底展翅，成為理想中的自己。

其他抗癌鬥士還有21歲的學生李欣恬、護理師李宜璇、工人陳永安、彩妝師黃素春、72歲罹患肺腺癌的教師蔡勝進、55歲的父親蔡賢祥與罹患舌癌的先生謝榮光。

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