一張圖看天氣！ 兩波冷空氣接力降溫降雨 颱風影響曝光

中央氣象局預報，未來一周天氣受兩波冷空氣影響，第一波已於今天抵達，第二波預估周五開始影響，屆時北部、東北部感受偏涼，中南部要注意日夜溫差，中部以北、東半部最低溫約15度，其他地區最低溫約17度。

另外，關島南方海面今日8時有熱帶性低氣壓形成，最快將於明日形成今年第22號颱風雷伊，預計朝西北西往菲律賓移動，對台灣天氣無直接影響。不過預計18日進入南海之後，會有些外圍雲系北移，使南部地區及中部山區有些零星雨。

氣象局表示，周一至周二清晨受到東北季風影響，中部以北低溫降至15度左右，其他地區低溫約17度。北部、東北部一整天偏涼、高溫約19度，中南部高溫變化不大，日夜溫差大，迎風面桃園以北、東半部有局部短暫雨。

周二白天至周四冷空氣減弱，北部、東北部，氣溫回升，西半部多雲到晴，東半部局部短暫雨。