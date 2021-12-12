肺纖維化成因多元 初期喘咳易被誤為感冒

肺炎是台灣十大死因的第八位，但很多人未意識到肺病的嚴重性，以為咳或喘只是小毛病，卻不知可能是肺部纖維化的前兆。專家提醒，肺纖維化是沈默的重症，致死率很高，病因與環境、空汙和自體免疫疾病有關，一位養鴿的年輕人，就因為鴿糞污汙染引發過敏性肺炎，天天咳又和喘，差點惡化成肺纖維化。

聯合報健康事業部舉辦「肺纖維化專家論壇」，邀請胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健、風濕病醫學會理事長蔡長祐、勞動部勞動及職業安全衛生研究所副研究員洪粕宸，從各個面向說明肺部纖維化的嚴重性與因應之道。

肺纖維化 死亡率高

王鶴健首先表示，肺部病變主要和環境有關，肺纖維化主要病灶是肺部間質受損，造成肺泡逐步纖維化，嚴重惡化的肺有如菜瓜布，因此俗稱菜瓜布肺。急性惡化是肺纖維化的主要死因，以往約有50%人會在住院時死亡，所幸現在已有治療肺纖維化藥物，只要及早發現和治療，可延緩惡化。

他也說，肺纖維化常見的危險因子包括：吸菸、胃食道逆流、長時間曝露粉塵環境，或與癌症治療和抗心律不整的藥物有關，部分自體免疫疾病也是高風險族群。

自體免疫疾病患者 應定期檢測

自體免疫疾病為何會肺纖維化？蔡長祐說，這是因失控的免疫細胞會攻擊人體各部位，一旦攻擊到肺部，受損的間質逐漸纖維化，肺泡裡的氧氣進不了血管，人體就會缺氧，呼吸發生困難。

蔡長祐說，引發肺纖維化的自體免疫疾病，以硬皮症最常見，纖維化進展也是最快的。其次是類風濕性關節炎、乾燥症、皮肌炎與紅斑性狼瘡。

肺纖維化發生後，因為肺泡變硬，肺功能下降，病人會呼吸急促，易喘、易咳 和疲累，但很多人會忽略，以為只是小病。蔡長祐說，自體免疫疾病患者平時要留意自己的肺部， 如果易喘和咳，一定要主動告訴醫生，更重要的是定期肺部檢測，每三到六個月要聽診後背下肺葉、做肺功能檢測，如果已有纖維化症狀，每年應做一次高解析度電腦斷層掃描（HRCT）。

喘咳累 三大症狀別輕忽

王鶴健提醒，喘、咳、累是肺纖維化的三大表徵，也因為肺變硬，呼吸會變得「淺而快」，和肺阻塞「深長而慢」的喘不一樣，民眾要「傾聽身體給你的聲音」，一有症狀盡快就醫。近年各醫院日益重視肺纖維化問題，跨科別的團隊和討論已是趨勢，採取對肺纖維化病人最理想的照護和治療模式。

蔡長祐說，曾收治一位風濕性關節炎中年女性病患，影像檢測顯示已肺纖維化，經由各科合作，最後發現病因來自她服用的藥物「滅殺除癌」錠，這種藥物會造成肺纖經維化，而她停藥一兩周後，病情立即改善。

王鶴健曾遇過一位年輕急診病人，到院時肺炎嚴重，從斷層影像判定典型的過敏性肺炎，後來他無意間發現這位病人愛養鴿、賽鴿，家中蓋了大型鴿舍，鴿子排泄物引發患者的過敏性肺炎，若不及早搶救，一再反覆發生勢必會變成肺纖維化。

高風險職場工作者 應定期健檢

部份職場更是高風險環境，洪粕震表示，來自職場的肺纖維化風險，與金屬粉塵、木材粉塵的暴露有關，相關職業病包括矽肺症、礦工塵肺症、石棉肺症。前兩者早年集中在採礦工人，現今採礦工人雖減少，但運輸和搬運工作者仍曝露在風險中。

另外，隧道挖掘、石刻、金屬噴沙、玻璃陶瓷製造、結晶二氧化矽製作填充物、人造石切割等營造、製造業，甚至農牧業因為有木材粉塵，都是曝露在粉塵中的高危險群。

因此勞工健康保護規則中規定，針對特別危害性工作場所之勞工，應每年進行特殊勞工健康檢查，例如肺功能測試和X 光。

洪粕宸建議，從事相關高風險行業者，不論是自營作業者或受雇勞工，應先認知作業場所有哪些危害，接著採取工程控制、行政管理等方式，降低危害，盡量不要讓員工接觸危害發生源，或改用危害性質較低的物質取代。其次可從危害發生源的傳播途徑來控管，例如增設通風、局部排氣裝置，粉塵的暴露即可降低。

若以上做法都無法採行，就應在工作時採用適當防護具，護具的密合度和緊密度也要詳細檢測，戴上之後才能真正濾除汙染物質。雇主應提供教育訓練，教導員工正確安全的作業程序，這是雇主的義務和責任。