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獨／重症童每天哭十幾小時 醫籲放寬家長探病規定

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
Omicron變異株席捲全球，兒童病例明顯增加，台灣兒童急重症專家卻擔心，台灣沒有準備好。
Omicron變異株席捲全球，兒童病例明顯增加，台灣兒童急重症專家卻擔心，台灣沒有準備好。

Omicron變異株席捲全球，兒童病例明顯增加。台灣兒童急診醫學會今舉行年會，林口長庚紀念醫院兒童加護病房主任夏紹軒坦言，台灣對兒童疫情「沒有準備好」，他更為加護病房(ICU)病童請命，直指某些醫院為了防疫，嚴重犧牲重症病童心理健康，兒童ICU禁探視、禁視訊，實在太殘忍，呼籲放寬完整接種家長陪探病規定，並考慮補助相關檢測的費用。

「小孩一張開眼睛就哭著找媽媽，整天一哭就是十幾個小時」，夏紹軒難掩心疼地說，孩子比成年仍更加需要陪伴，卻有某些醫學中心ICU對大人小孩「一視同仁」禁止探視、不准視訊，還聽過有護理人員說，最好別視訊，免得小孩對家長抱怨醫護人員。

夏紹軒表示，疫情時的末期醫療人道問題，病童也會遇到，狀況更加嚴峻，因為醫療體系長期不重視兒童醫療、習於把孩子和成年人的防疫規定一致化，ICU住院兒童被孤立到精神受創，連兒童心智科的照料都沒有。如果孩子忽然病危，家長或許只能在太平間見孩子；孩子若是死於法定傳染病，遺體很快會被火化，一面都見不到就消失於世界，家長情何以堪。

林口長庚醫院副院長邱政洵表示，林口長庚若收治確診輕症兒童，會收治於特殊專責病房，並且讓一個大人同住，因為新冠病毒傳染力高，通常會是確診的同住家人；如果大人沒確診，在病房裡就要全套防護，相當辛苦。

即便允許陪探病，篩檢費用也是沈重負擔。夏紹軒指出，某些醫學中心規定陪病者入院前一定要做PCR，不接受快篩，陪病後每三天一次自費快篩，陪病者換人要全部重來、全部自費。現在PCR費用3500元起跳，快篩一次500到900元都有，對於需要密切陪伴的病童家屬來說，不貲為沈重負擔，盼望相關單位能考慮給予補助。

林口 快篩 長庚

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