舞蹈之星單人積分賽總決賽 小舞者展現國標天分

由高雄市港都國標舞體育運動舞蹈協會主辦的舞蹈之星全國青少年單人積分賽總決賽，今天在高雄圓山大飯店登場，參賽的小選手們個個都賣力展現曼妙舞姿，技巧絲毫不輸職業選手，而在一旁的家長與教練也不斷高喊加油為孩子鼓勵，參與比賽的小舞者們，都利用課餘時間加強訓練，希望可以為自己及學校爭光。比賽還有獨具浪漫氣氛的古巴倫巴舞、維也納華爾茲，美式捷舞，巴西森巴舞等，讓大家感受不同國家的熱鬧氣氛。

主辦人許哲睿表示，舞蹈之星全國青少年單人積分賽從第一站到今天總決賽，總計有超過300位選手參賽，以往大家都認為國標舞比賽的雙人舞要一男一女，但在高雄市港都國標舞體育運動舞蹈協會的大力推廣下，國標舞近幾年已經深入國中小校園，甚至還有專門的國標舞體育班和舞蹈班，這次舞蹈之星青少年單人積分賽，不只是讓選手有一個表現的舞台，也為推廣運動舞蹈盡一份心力。 舞蹈之星全國青少年單人積分賽總決賽，今天在高雄圓山大飯店登場，參賽的小選手們個個都賣力展現曼妙舞姿，技巧絲毫不輸職業選手。記者劉學聖／攝影