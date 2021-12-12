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觀音山門面大改造 海芋、觀音蓮造型遮蔭亭超吸睛

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市大社區觀音山三角公園整建後今天上午舉行重新啟用儀式，現場因應耶誕節擺出麋鹿燈飾，預計會放到元旦。記者陳玫伶／攝影
高雄市大社區觀音山三角公園整建後今天上午舉行重新啟用儀式，現場因應耶誕節擺出麋鹿燈飾，預計會放到元旦。記者陳玫伶／攝影

高雄市大社區觀音山三角公園為觀音山的門面，但因多是數、雜草，又沒有可以遮蔽的廁所空間，經高雄市觀光局重新改造，今天上午舉行啟用儀式，邀金曲歌后朱海君到場演唱，並舉辦耶誕市集活動吸引上百名在地民眾及山友參與，現場非常熱鬧。

觀光局長周玲妏表示，觀音山三角公園整建採用最高品質，並導入很多特色元素，如四支遮蔭亭，以觀音蓮及海芋造型元素，設計前觀光局帶著設計單位來觀察從早到晚日照偏移路徑，並加以記錄再納入設計，確保遮蔭亭的效果，公廁也是以最高標準要求清潔及乾淨，之後更會導入科技設備提供乾淨方便的空間。

民政局長閻青智、農業局副局長王正一、高市議員許慧玉、張勝富、邱俊憲等人也到場。市議員許慧玉表示，三角公園雖不大，但卻是觀音山的門面，前市長陳菊任內曾進行一次改造，但當時因有數十年歷史的榕樹因病蟲害被移除，種下的小樹苗無法提供快速充足的遮蔭空間，天氣一熱大大影響民眾前往意願，經與市府爭取，終於有整潔又舒適的空間。

蔡姓山友表示，過去觀音山入口的廁所沒有遮蔽，又較為窄小，新設的廁所及環境整潔，也多了一個可以集會的遮蔽空間，讓登山更舒適。陳姓小姐表示，她偶爾會到觀音山附近散步，過去三角公園都是雜草，經市府整建後變得漂亮許多，運動完多一個地方可以擋太陽休息。

觀光局表示，市府統計每年到觀音山遊玩遊客大約24萬人次，以六日人潮最多，公園新設的休憩區預計可成為民眾打卡熱點，現場的麋鹿造型燈飾，將持續保留點亮至明年元旦，讓公園充滿耶誕氛圍。

許慧玉建議，整建後的三角公園可針對街頭藝人進行管理，避免特定街頭藝人長期占用場域，也期望六日可請在地農特產攤販定期舉辦市集活動，促進在地農特產販售，另外也期許造景如可再強化遮陰的效果會更好。

高雄市大社區觀音山三角公園整建後今天上午舉行重新啟用儀式，歌手朱海君（右二）受邀演唱經典曲目。圖／高雄市觀光局提供
高雄市大社區觀音山三角公園整建後今天上午舉行重新啟用儀式，歌手朱海君（右二）受邀演唱經典曲目。圖／高雄市觀光局提供
高雄市大社區觀音山三角公園整建後今天上午舉行重新啟用儀式，現場因應耶誕節擺出麋鹿燈飾，預計會放到元旦。圖／高雄市觀光局提供
高雄市大社區觀音山三角公園整建後今天上午舉行重新啟用儀式，現場因應耶誕節擺出麋鹿燈飾，預計會放到元旦。圖／高雄市觀光局提供
高雄市大社區觀音山三角公園整建後增設觀音蓮及海芋造型元素的遮蔭亭，提供山友休憩空間。記者陳玫伶／攝影
高雄市大社區觀音山三角公園整建後增設觀音蓮及海芋造型元素的遮蔭亭，提供山友休憩空間。記者陳玫伶／攝影
高雄市大社區觀音山三角公園整建後今天上午舉行重新啟用儀式，現場因應耶誕節進行市集活動。記者陳玫伶／攝影
高雄市大社區觀音山三角公園整建後今天上午舉行重新啟用儀式，現場因應耶誕節進行市集活動。記者陳玫伶／攝影

觀光局

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