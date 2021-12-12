觀音山門面大改造 海芋、觀音蓮造型遮蔭亭超吸睛

高雄市大社區觀音山三角公園為觀音山的門面，但因多是數、雜草，又沒有可以遮蔽的廁所空間，經高雄市觀光局重新改造，今天上午舉行啟用儀式，邀金曲歌后朱海君到場演唱，並舉辦耶誕市集活動吸引上百名在地民眾及山友參與，現場非常熱鬧。

觀光局長周玲妏表示，觀音山三角公園整建採用最高品質，並導入很多特色元素，如四支遮蔭亭，以觀音蓮及海芋造型元素，設計前觀光局帶著設計單位來觀察從早到晚日照偏移路徑，並加以記錄再納入設計，確保遮蔭亭的效果，公廁也是以最高標準要求清潔及乾淨，之後更會導入科技設備提供乾淨方便的空間。

民政局長閻青智、農業局副局長王正一、高市議員許慧玉、張勝富、邱俊憲等人也到場。市議員許慧玉表示，三角公園雖不大，但卻是觀音山的門面，前市長陳菊任內曾進行一次改造，但當時因有數十年歷史的榕樹因病蟲害被移除，種下的小樹苗無法提供快速充足的遮蔭空間，天氣一熱大大影響民眾前往意願，經與市府爭取，終於有整潔又舒適的空間。

蔡姓山友表示，過去觀音山入口的廁所沒有遮蔽，又較為窄小，新設的廁所及環境整潔，也多了一個可以集會的遮蔽空間，讓登山更舒適。陳姓小姐表示，她偶爾會到觀音山附近散步，過去三角公園都是雜草，經市府整建後變得漂亮許多，運動完多一個地方可以擋太陽休息。

觀光局表示，市府統計每年到觀音山遊玩遊客大約24萬人次，以六日人潮最多，公園新設的休憩區預計可成為民眾打卡熱點，現場的麋鹿造型燈飾，將持續保留點亮至明年元旦，讓公園充滿耶誕氛圍。