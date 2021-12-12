聯合70許願人何培鈞 打造亞洲創生數位匯流邁出一大步

聯合報70周年許願未來，天空的院子創辦人、小鎮文創公司執行長何培鈞許願在10年內打造「亞洲創生數位匯流中心」，讓台灣年輕人、台灣小鎮有更多機會跟國際接軌，在永鑫能源支持下，他的願望已邁開一大步，亞洲創生數位匯流中心的南投竹山基地已經啟用，另有多家企業也有意成為共伴的企業夥伴，何培鈞放眼亞洲的創生之路一步步往前推進。

何培鈞在南投竹山蹲點15年，看到台灣的城鄉差距彷彿天壤之別，他認為地方創生光靠眼前的人潮跟機會絕對不足，應該建構更友善的環境，讓青年回流，並放眼全台灣，甚至亞洲市場。

何培鈞的小鎮文創團隊在竹山台西車站旁買下50坪的老建築，在永鑫能源的支持下，打造成「亞洲創生數位匯流中心」」的第一個台灣基地，日前揭幕，除了人才培訓，他15年來累積的經驗、資源與技術，都將在此展現。

何培鈞說，「亞洲創生數位匯流中心」的竹山據點已經啟動，明年將在台北市、花蓮新城、高雄美濃、馬祖與當地的團隊合資新公司，成立各地據點，透過區塊鏈的平台技術，將北中南、離島串聯起來，大家可以在網路上串聯起來，城市之間將能有創新的合作。

「亞洲創生數位匯流中心」將扮演引導城市企業與地方團隊的角色，進行更積極數位關係建立，包括專案媒合、足跡側錄、以及決策系統建立，並且未來延伸到日本、中國大陸與馬來西亞的跨域數位協作想像。

數位平台服務未來將聚焦「關係人口」、「聯合國永續發展目標（SDGS）」以及「企業ESG（環境、社會責任、公司治理）」的專案媒合以及數據足跡決策系統分析上，建立民間可持續性發展機制。

除政府的資源外，尋求更多企業的支援，來建構一條更長遠的地方創生之路刻不容緩，因此北中南、離島這些據點當中，因為多數的企業與資源都集中在台北，台北據點將特別重要。