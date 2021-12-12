快訊

東哥遊艇運美途中起火 航港局將調查海事原因

中職／會行使FA嗎？林智勝賣關子：拭目以待

聯合70許願人何培鈞 打造亞洲創生數位匯流邁出一大步

聯合報 / 記者陳雅玲／即時報導
天空的院子創辦人、小鎮文創公司執行長何培鈞（左三）許願在10年內打造「亞洲創生數位匯流中心」，在永鑫能源支持下，亞洲創生數位匯流中心的南投竹山基地已經啟用。圖／翻攝自何培鈞臉書
天空的院子創辦人、小鎮文創公司執行長何培鈞（左三）許願在10年內打造「亞洲創生數位匯流中心」，在永鑫能源支持下，亞洲創生數位匯流中心的南投竹山基地已經啟用。圖／翻攝自何培鈞臉書

聯合報70周年許願未來，天空的院子創辦人、小鎮文創公司執行長何培鈞許願在10年內打造「亞洲創生數位匯流中心」，讓台灣年輕人、台灣小鎮有更多機會跟國際接軌，在永鑫能源支持下，他的願望已邁開一大步，亞洲創生數位匯流中心的南投竹山基地已經啟用，另有多家企業也有意成為共伴的企業夥伴，何培鈞放眼亞洲的創生之路一步步往前推進。

何培鈞在南投竹山蹲點15年，看到台灣的城鄉差距彷彿天壤之別，他認為地方創生光靠眼前的人潮跟機會絕對不足，應該建構更友善的環境，讓青年回流，並放眼全台灣，甚至亞洲市場。

何培鈞的小鎮文創團隊在竹山台西車站旁買下50坪的老建築，在永鑫能源的支持下，打造成「亞洲創生數位匯流中心」」的第一個台灣基地，日前揭幕，除了人才培訓，他15年來累積的經驗、資源與技術，都將在此展現。

何培鈞說，「亞洲創生數位匯流中心」的竹山據點已經啟動，明年將在台北市、花蓮新城、高雄美濃、馬祖與當地的團隊合資新公司，成立各地據點，透過區塊鏈的平台技術，將北中南、離島串聯起來，大家可以在網路上串聯起來，城市之間將能有創新的合作。

「亞洲創生數位匯流中心」將扮演引導城市企業與地方團隊的角色，進行更積極數位關係建立，包括專案媒合、足跡側錄、以及決策系統建立，並且未來延伸到日本、中國大陸與馬來西亞的跨域數位協作想像。

數位平台服務未來將聚焦「關係人口」、「聯合國永續發展目標（SDGS）」以及「企業ESG（環境、社會責任、公司治理）」的專案媒合以及數據足跡決策系統分析上，建立民間可持續性發展機制。

除政府的資源外，尋求更多企業的支援，來建構一條更長遠的地方創生之路刻不容緩，因此北中南、離島這些據點當中，因為多數的企業與資源都集中在台北，台北據點將特別重要。

何培鈞說，企業比較在乎的是永續發展的精神跟架構，如何促進更多大企業來參與城鄉的均衡發展，仰賴更多合作，藉此了解企業的想法，並尋求支持，讓年輕人可以跟企業談合作，目前已有5、6家企業洽談中，希望很快就能有好消息。

天空的院子創辦人、小鎮文創公司執行長何培鈞許願在10年內打造「亞洲創生數位匯流中心」，在永鑫能源支持下，亞洲創生數位匯流中心的南投竹山基地已經啟用。圖／翻攝自何培鈞臉書
天空的院子創辦人、小鎮文創公司執行長何培鈞許願在10年內打造「亞洲創生數位匯流中心」，在永鑫能源支持下，亞洲創生數位匯流中心的南投竹山基地已經啟用。圖／翻攝自何培鈞臉書

文創 南投 馬來西亞

延伸閱讀

南投丹大東溪山友受傷 陸空合力從地勢陡峭山溝救出

竹山瑞龍瀑布延長休園至除夕 觀光步道跨橋近距離接近

金山春節聯名禮盒限量1千盒物超所值 總值千元只賣666

台北大學設立社會責任實踐基地 將致力在地創生

相關新聞

萬隆變電所爆炸多處停電 北捷不受影響關鍵曝光

台北萬隆一次變電所5號組變壓器今天發生故障、冒煙，導致二次變電所跳電，台北市文山區、新北市中永和多處停電，慶幸的是台北捷...

獨／重症童每天哭十幾小時 醫籲放寬家長探病規定

Omicron變異株席捲全球，兒童病例明顯增加。台灣兒童急診醫學會今舉行年會，林口長庚紀念醫院兒童加護病房主任夏紹軒坦言...

觀音山門面大改造 海芋、觀音蓮造型遮蔭亭超吸睛

高雄市大社區觀音山三角公園為觀音山的門面，但因多是數、雜草，又沒有可以遮蔽的廁所空間，經高雄市觀光局重新改造，今天上午舉...

金門華廈1坪72萬！房價、空屋率雙高 竟還有漲價空間

金門房價在漲什麼？金門是離島偏鄉，但可別以為他的房價跟台灣的鄉下一樣，事實上因為小三通的緣故，金門房地產早就連三漲，現在想買一棟透天沒有超過千萬元買不到，普通公寓也動輒要500多萬，讓不少人大喊「房價真的回不去了」。

境外汙染物來了！ 明西半部空品「亮橘燈」南部恐紅害

環保署表示，今天偏東北風，南部位在下風處，擴散條件較差，易累積汙染物，明天東北季風挾帶境外汙染物南下，全台西半部空氣品質...

作曲家曾仲影百歲辭世 文化部呈請總統褒揚

第31屆傳藝金曲獎出版類特別獎得主曾仲影昨天晚間因病辭世，享壽100歲。文化部長李永得表示，曾仲影一生創作不懈，作品見證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。