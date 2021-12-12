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強風豪雨來襲 12月颱波及台灣

台灣醒報 / 記者鄧玉瑩╱台北報導
中央氣象局12日發布強風大雨特報。 中央社
中央氣象局12日發布強風大雨特報。 中央社

冬季強風豪雨特報來了！第一波從12日起發威3天，中央氣象在12日上午發布大雨、陸上強風特報，大雨集中北部地區，陸上強風特報則在台南以北、東部及金馬澎出現10級強陣風；氣象專家賈新興指出受到12月颱風雷伊影響，17日到19日全台有雨。氣象達人彭啟明則提醒，中南部會起濃霧，民眾開車要小心。

第一波強風豪雨

中央氣象局氣象預報員林定宜表示，受到東北季風影響，12日起北部、東北部地區雨勢增強，特別是迎風面的山區氣溫轉涼，白天溫度都在20度以下，到了夜晚，下降到15到17度之間。此外，台南以北、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區將有9至10級強陣風，鄰近海域並有較大風浪，要特別注意。

15日強風豪雨趨緩，除局部山區降小雨外，北部、東北部地區維持晴時多雲，氣溫回升，可望到25度。氣象達人彭啟明表示，中南部地區雖然降雨機率小，但因有水氣的影響，清晨會有大濃霧發生，開車出門的朋友，要小心注意。

12月颱全台下雨

氣象專家賈新興表示，目前在關島南方有一個熱帶擾動氣流在發展，從其發展旺盛氣流來看，已形成熱帶性低氣壓，13日有機會增強為今年第22號颱風雷伊(Rai)，預估於17日通過菲律賓南方。他說颱風雖很明顯往西，來台機會低，但可預期後勢增強，水氣仍將波及台灣，夾雜新一波東北季風南下，會帶來一波降溫。

賈新興表示，大家對12月颱風不用太緊張，南海一代氣流旺盛對流，生成颱風也是常有的。只是雖這個颱風不會影響台灣，不過其旺盛的水氣會北漂到台灣中南部上空，帶來不小的雨勢，中南部的溫度，也會因此下降，濕冷的天氣會再度來臨。

氣象達人彭啟明也指出，由於颱風中層水氣可能往北擴展，17日起全台受到水氣北上的影響，中南部也會轉為陰雨天氣，冬季少降雨的中南部也會出現難得大雨，雨勢強度要看東北季風下來的強度和走向而定。

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