萬隆變電所爆炸多處停電 北捷不受影響關鍵曝光

台北萬隆一次變電所5號組變壓器今天發生故障、冒煙，導致二次變電所跳電，台北市文山區、新北市中永和多處停電，慶幸的是台北捷運文湖線及完成換纜今天復駛的貓空纜車均無受到影響，北捷表示，每個車站內皆設置電力設備房，若全面停電，也有發電機及不斷電系統提供用電。

北捷說明，捷運供電系統負責提供捷運系統所有機電設備、廠站及行使列車電力來源，由台電以161kV（千伏）雙回路供電至主變電站，再將壓制22kV送至各車站變電站及動力變電站。

其中車站變電站提供車站內各項設備所需電力，而動力變電站則是將電源降壓整流變為直流750V（伏特），再送至鐵軌旁的第三軌，提供電聯車所需電力。

北捷表示，每個車站內皆設置電力設備房，若台電一回線故障時，可自動切換至另一回線，提供車站內各機電設備所需用電，如環控、電扶梯、照明等。

若台電全面停電，導致捷運內部各主變電皆無電力時，則可由捷運內部的緊急發電機提供車站用電至少8小時。