抑COVID-19活性潛力藥物紫蘇 花蓮農改場助提升產量

醃製紫蘇梅不可或缺的要角紫蘇，其萃取物經研究證實，可發展為具抑制COVID-19活性效果的潛力藥物；全台僅小面積種植，花蓮農改場推紫蘇有機栽培及繁殖技術，將提升產量及品質。

農委會花蓮區農業改良場發布新聞稿表示，紫蘇的營養及機能性成分豐富，深具發展潛力，自民國106年起即開始相關研究。其中，紫蘇葉含有高量的鐵、水溶性的花青素以及脂溶性的類胡蘿蔔素，紫蘇的種籽所壓榨出的紫蘇油富含Omega-3，是素食者的植物性深海魚油。

新聞稿指出，中央研究院於110年1月27日於防疫專區公告全株紫蘇的萃取物，可發展為具有抑制COVID-19（2019冠狀病毒疾病）活性效果的潛力藥物，今年1月15日研究成果發表在「美國國家科學院院刊」（PNAS），證實全株紫蘇萃取物可有效減少老鼠肺部的病毒量。因此，在後疫情時代，紫蘇也成了開發為抗COVID-19潛力藥物、飲品或保健品的重要作物品項。

紫蘇是藥、食兩用作物，具有豐富機能性成分，葉片可鮮食、炒食及醃漬加工，種籽則作為榨油使用。紫蘇因後端利用方式而有其適合的品種、採收部位及方式。由於國內市場需求有限，只有小面積種植，僅供自用、加工調味、餐廳及中藥材店使用。

台灣目前若需獲得大量新鮮紫蘇，須自行栽培或經由產品開發商委託農民的方式契作收購。花蓮農改場發展「紫蘇有機栽培及繁殖採種技術」，可將紫蘇發芽率大幅提高50%，有助農民有機生產降低成本，增加獲利。

花蓮農改場指出，今年推出「紫蘇系列茶包配方及其調製技術」，利用此技術製作出的紫蘇茶包風味獨特，具熱銷潛力。相關繁殖與加工技術已公告徵求業者技術移轉，盼能推廣這項保健作物。