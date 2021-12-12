境外汙染物來了！ 明西半部空品「亮橘燈」南部恐紅害

金門房價在漲什麼？金門是離島偏鄉，但可別以為他的房價跟台灣的鄉下一樣，事實上因為小三通的緣故，金門房地產早就連三漲，現在想買一棟透天沒有超過千萬元買不到，普通公寓也動輒要500多萬，讓不少人大喊「房價真的回不去了」。

2021-12-12 15:00