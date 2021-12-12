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境外汙染物來了！ 明西半部空品「亮橘燈」南部恐紅害
環保署表示，今天偏東北風，南部位在下風處，擴散條件較差，易累積汙染物，明天東北季風挾帶境外汙染物南下，全台西半部空氣品質都是「橘色提醒」等級，南部局部地區短時間更可能達紅色警示等級，民眾出門要留意。
環保署表示，今天東北季風逐漸增強，中部以北地區位於迎風面，擴散條件佳；南部位於下風處，汙染物易累積；晚起境外汙染物南下，將逐漸影響北部空氣品質；金門受中國東南沿海汙染物影響，空氣品質較差。
今天各地空品，竹苗、宜蘭、花東及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南及馬祖為「普通」等級；高屏及金門為「橘色提醒」等級。
環保署表示，13日東北季風影響，並挾帶境外汙染南下影響台灣，影響程度視上游累積程度和降雨情形有所變化，南部地區位於下風處，汙染物易累積；雲嘉南沿海地區受強風影響，易引發地表揚塵，影響空氣品質及能見度。花東為「良好」等級；宜蘭為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏為「橘色提醒」等級，南部局部地區短時間可能達紅色警示等級。
14東北季風逐漸減弱，中部以北地區位於迎風面，擴散條件良好；南部地區位於下風處，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東為「良好」等級；北部、竹苗、中部南為「普通」等級；雲嘉、高屏為「橘色提醒」等級。
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