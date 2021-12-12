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台鐵「隱形警衛」偵測平交道障礙物 260處年底全數啟用

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
台鐵新一代自動障礙物偵測系統年底全部啟用。圖／台鐵提供
台鐵新一代自動障礙物偵測系統年底全部啟用。圖／台鐵提供

台鐵局表示，近年導入科技應用智慧化設備，推動平交道防護設備提升，為維持人車安全通行，107年起針對正線上尚未有紅外線自動偵測系統的260處平交道，安裝新一代隱形全時警衛「平交道障礙物自動偵測系統」。該工程已於109年底第一批啟用103處，目前第二批已全數安裝完成進行測試中，即將於年底全部啟用。

台鐵局統計，自去年底第一批103處設備啟用以來，平交道事故發生件數已自民國109年17件下降至今年7件，已見初步成效。新設偵測系統與現行紅外線雷射光點對點不同，改採熱感應與雷達偵測，偵測高度範圍也從原本的75公分至150公分，擴大到30公分至300公分，一旦於平交道偵測到障礙物，將透過防護無線電反饋給司機員即時反應，以降低事故發生率。

台鐵局說，對於平交道安全改善持續精進，除設置平交道障礙物自動偵測系統之外，未來也規畫於111年底完成環島平交道遠端監視傳輸光纖化工程；2024年底完成1424套平交道防護設備工程遮斷機，同時在397處平交道加裝CCTV和CMT監視系統；並於2025年底將56處支線平交道電子化。

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