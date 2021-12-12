雙北停電 國民黨：民進黨「缺電台灣」成嚴重國安危機

今天上午萬隆變電所起火，造成雙北多處停電。國民黨文傳會主委凌濤批評，這次停電再次告訴全體民眾，蔡英文總統號稱的「點亮台灣」、「非核家園」，只會帶來「缺電台灣」、「黑暗台灣」，造成國家嚴重安全危機。

凌濤指出，今早雙北天氣陰濕偏涼，並無太多冷氣用電需求，執政黨不可能再推託負荷過大才停電。但今年已經發生三次大跳電，5月13日、5月17日、7月27日，甚至緊急啟用正在歲修的核電機組來應急，台灣已經無法對企業及民眾承諾穩定供電，政府曾經把跳電責任推說一張椅子滑動誤觸電力設備，也曾甩鍋說老鼠造成變電箱爆炸，不知道高層找好更有創意的替罪羔羊了嗎？

凌濤說，台北美國商會前執行長李豪（Leo Seewald）曾公布「2019商業景氣調查」，指出87%的外商擔憂台灣電力不足。時隔近3年，台灣不但沒有進步，反而用一次又一次的跳電，加深台灣電力不穩的惡名，衝擊外商投資信心。

凌濤進一步指出，台灣因為民進黨關掉一半核電而開始缺電，幾年前就有許多專家學者曾警告政府，如果台電頻繁降壓將會造成電網系統潛在損傷，如今變電站爆炸導致缺電，情況已經非常危險。如果核四重啟公投無法通過，台灣進入非核家園，今天的民生缺電與國安危機就會成為常態。

凌濤質疑，停電對人民生命安全影響很大，包括電梯可能停擺、居家使用氧氣瓶維持生命跡象的患者可能失去氧氣供應、也可能毀損電器而造成危險，民進黨的錯誤能源政策不只讓臺灣陷入黑暗，更讓人民生命安全遭威脅，非常不負責任。

凌濤呼籲，「四個同意是阻止台灣崩壞的關鍵」，這是最後的機會，我們還有機會扭轉。唯有民眾12月18日出門投下4張同意票，才能確保臺灣健康安全、能源安全，穩定供電才能挽回企業的投資信心，給人民安心的用電品質與保護國家安全。