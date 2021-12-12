萬隆變電所起火停電 文山居民聞爆炸聲：以為投炸彈
台北市文山區羅斯福路五段萬隆變電所今早傳出爆炸聲，雙北多處受影響，台北南區營業處表示，目前文山區仍有3萬多戶停電中。民眾則說，住在這邊這幾年從來沒聽過這種聲音，還以為是中國投炸彈過來，隨後聞到很重的燒塑膠味，整條街都停電，連紅綠燈也是。
今天早上近10時，包括新北中永和、新店及北市文山地區傳出大停電，位於景隆街的萬隆變電所發出爆炸聲，不少民眾都有聽到。台北市議員耿葳表示，目前尚有景華街128巷2弄、3弄全區都未通電，稍早已請台電盡快修復。
周姓巿民說，聽到爆炸聲後鄰居全部都探頭出來，因為住在這邊這幾年從來沒聽過這種聲音，還以為是中國投炸彈過來，隨後聞到很重的燒塑膠味，爆炸聲後，整條街都停電，連紅綠燈也沒電，街上幾乎所有人都走出來看發生什麼事。
台北南區營業處長謝義隆表示，受萬隆變電所影響，相關用戶發生短暫停電，目前正陸續恢復供電，在變電所搶修期間，營業處也配合轉供電源，盡量縮減受影響戶，至於文山區仍有3萬多戶停電中。
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