萬隆變電所爆炸失火 台電內部爆料：上個月也故障跳脫

台北萬隆一次變電所5號組變壓器今天發生故障、冒煙，導致二次變電所跳電，台北市文山區、新北市中永和多處停電，正在緊急搶修當中。氣候先鋒者聯盟引述台電內部人士說法指出，萬隆變電所變壓器上個月也曾經故障跳脫，不曉得跟今天事故是否有關。

氣候先鋒者聯盟發起人楊家法表示，根據台電內部人士指出，其實萬隆變電所的變壓器上個月就曾經發生故障跳脫的意外，不曉得跟今天情況是否有關聯，上次也有停電檢查，內部有人猜測，可能當時還沒找到故障原因就直接送電，才導致今天更嚴重的故障甚至引起火災，因為檢查要花非常多的時間，若當時處於用電高峰對於供電情況將影響重大。

核四公投領銜人黃士修質疑，此次變壓器故障跟台電長期降壓供電有關，楊家法說，他沒有證據因此無法評論，不過台電過去說法是降壓對於住家設備沒有影響，但其實會影響變電所變壓器，因為降壓會導致設備發熱，而熱傷害的影響會累積，今天台電並沒有降壓且沒有供電吃緊情況，不過10月初跟11月初確實有連續多次頻繁降壓操作。