雷伊颱風將生成 天氣風險：有機會加大新一波東北季風南下幅度
北部變天的時間將比預期的早，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，凌晨北海岸已開始下起雨，東北部普遍是多雲轉陰雨的天氣，下半天隨著東北季風明顯增強的前緣通過，迎風面有一波局部較大的陣雨，隨後會轉為比較持續性的地形降雨。由於沒有明顯中層水氣通過，中南部的天氣受影響較小，雲量有時較多。
柯聿寧說，這波冷空氣較強的位置仍稍偏北，由於本周的環境與上周稍微有點不同，主要是在南方熱帶的季內震盪內的熱帶系統發展變得活躍，目前在南海南部有熱帶雲簇發展，這類低壓系統發展將會加大台灣海峽南北的氣壓差，加強狹管效應，導致今晚至明天的東北季風將會比較強勁，沿海空曠地區要留意8-10級的強陣風。
柯聿寧表示，預計這次的低溫北部約16-17度左右，還沒有達到冷氣團等級，但風速強也會導致體感溫度降低，西半部沿海地區也要有降溫的心理準備。
柯聿寧說，這波較強的東北季風也挾帶一波境外汙染物南下，西半部的空氣品質將轉普通至對敏感族群不佳等級，河床下游裸露處受到強風影響也會有局部揚塵出現，建議減少外出次數。
柯聿寧說，地面冷高壓的中心在明晚就會開始東移出海，台灣附近很快的就會轉變為高壓迴流環境，周二至周四白天整體溫度逐日回升、底層濕度也增加，這樣的條件下西半部空氣品質又會轉差，出現霧霾的機會也將提高，晨間外出要留意能見度變化。
近期還有颱風嗎？柯聿寧表示，目前在關島南方還有一個熱帶擾動96W正在發展，雲圖來看對流發展得很旺盛，快的話在今天就有機會增強為熱帶性低氣壓，明後天則有機會增強為今年第22號颱風雷伊（Rai），預計周五通過菲律賓南方。
柯聿寧說，雖然是明顯往西的路徑，但各模式都很看好這個系統後續的強度，因此很有機會加大周五新一波東北季風南下的幅度，帶來一波降溫，風速明顯加強。
另外一個要注意的就是中層的水氣可能會往北擴展，下個周末熱帶系統進入南海，全台都受到水氣北上的影響，中南部也會轉為陰雨的天氣，算是冬季比較少有的降雨機會。
柯聿寧表示，降雨的強度則要看北方的系統有沒有配合以及這個系統後續的走向和強度，模式預報的趨勢大致相近，但距離時間還有5天，仍有些變動空間，周三至周四時水氣北上的模式預報會比較明朗，後續再關注即可。
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