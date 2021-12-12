雷伊颱風將生成 天氣風險：有機會加大新一波東北季風南下幅度

北部變天的時間將比預期的早，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，凌晨北海岸已開始下起雨，東北部普遍是多雲轉陰雨的天氣，下半天隨著東北季風明顯增強的前緣通過，迎風面有一波局部較大的陣雨，隨後會轉為比較持續性的地形降雨。由於沒有明顯中層水氣通過，中南部的天氣受影響較小，雲量有時較多。

柯聿寧說，這波冷空氣較強的位置仍稍偏北，由於本周的環境與上周稍微有點不同，主要是在南方熱帶的季內震盪內的熱帶系統發展變得活躍，目前在南海南部有熱帶雲簇發展，這類低壓系統發展將會加大台灣海峽南北的氣壓差，加強狹管效應，導致今晚至明天的東北季風將會比較強勁，沿海空曠地區要留意8-10級的強陣風。

柯聿寧表示，預計這次的低溫北部約16-17度左右，還沒有達到冷氣團等級，但風速強也會導致體感溫度降低，西半部沿海地區也要有降溫的心理準備。

柯聿寧說，這波較強的東北季風也挾帶一波境外汙染物南下，西半部的空氣品質將轉普通至對敏感族群不佳等級，河床下游裸露處受到強風影響也會有局部揚塵出現，建議減少外出次數。

柯聿寧說，地面冷高壓的中心在明晚就會開始東移出海，台灣附近很快的就會轉變為高壓迴流環境，周二至周四白天整體溫度逐日回升、底層濕度也增加，這樣的條件下西半部空氣品質又會轉差，出現霧霾的機會也將提高，晨間外出要留意能見度變化。

近期還有颱風嗎？柯聿寧表示，目前在關島南方還有一個熱帶擾動96W正在發展，雲圖來看對流發展得很旺盛，快的話在今天就有機會增強為熱帶性低氣壓，明後天則有機會增強為今年第22號颱風雷伊（Rai），預計周五通過菲律賓南方。

柯聿寧說，雖然是明顯往西的路徑，但各模式都很看好這個系統後續的強度，因此很有機會加大周五新一波東北季風南下的幅度，帶來一波降溫，風速明顯加強。

另外一個要注意的就是中層的水氣可能會往北擴展，下個周末熱帶系統進入南海，全台都受到水氣北上的影響，中南部也會轉為陰雨的天氣，算是冬季比較少有的降雨機會。