就是這個光！中橫公路眩目美景 只在台灣最高海拔加油站

中橫公路沿途美景多，在台灣最高海拔加油站中油關原站旁，如果天氣好，下午就有機會看到萬丈光芒的秘境美景，陽光從樹林間縫隙透出，閃耀光線令人眩目。

台中楊姓市民日前和朋友到花東旅遊，下午開車從中橫公路回台中途中，在海拔2374公尺、全台最高海拔加油站關原站休息時，熟門熟路的一名朋友下車到加油站服務窗口買傳說中的肉粽，眾人現場品嘗肉粽時，無意間抬頭看到前方樹林美景，陽光從樹林後方透過，正好投射在加油站上方，如萬丈光芒。

驚喜美景，一群朋友不約而同拿起手機拍照，像是「有神快拜」，朋友們說，在最高海拔加油站吃肉粽，又看到萬丈光芒美景，很值得。