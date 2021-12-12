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就是這個光！中橫公路眩目美景 只在台灣最高海拔加油站
中橫公路沿途美景多，在台灣最高海拔加油站中油關原站旁，如果天氣好，下午就有機會看到萬丈光芒的秘境美景，陽光從樹林間縫隙透出，閃耀光線令人眩目。
台中楊姓市民日前和朋友到花東旅遊，下午開車從中橫公路回台中途中，在海拔2374公尺、全台最高海拔加油站關原站休息時，熟門熟路的一名朋友下車到加油站服務窗口買傳說中的肉粽，眾人現場品嘗肉粽時，無意間抬頭看到前方樹林美景，陽光從樹林後方透過，正好投射在加油站上方，如萬丈光芒。
驚喜美景，一群朋友不約而同拿起手機拍照，像是「有神快拜」，朋友們說，在最高海拔加油站吃肉粽，又看到萬丈光芒美景，很值得。
關原加油站的傳說中肉粽，晚到的常買不到，業者最近在服務窗口貼告示，春節期間1月29日到2月6日，每天肉粽限量400顆，賣完為止。
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