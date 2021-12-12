東北季風將增強！北部、東部降雨機率增 周二清晨最冷

中央氣象局說，今天白天開始東北季風將增強，不過在這波冷空氣下來前，清晨中南部地區要留意局部霧或低雲影響能見度，交通往返多注意安全。

東北季風下來後，北部、東半部地區降雨機率增加，容易出現局部性短暫雨，尤其是東北部地區及大台北山區有局部較大雨勢發生的機率，其他地方仍為多雲到晴的天氣。

氣溫方面，白天高溫北部、東半部大約23、24度附近，中南部還是有25到28度的溫度，不過入夜後，各地低溫都下降至17到20度附近，感受上有涼意，適時添加衣物注意保暖。

今天下午起，台南以北、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，基隆北海岸、東北部及東部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊作業或活動多注意安全。

明天東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，東北部地區及大台北山區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區仍為多雲到晴。

氣象局說，明天高溫方面，北部、東北部及東部約19至21度，其他地方白天高溫大多落在22到25度之間；周二清晨開始雖然東北季風減弱，不過環境轉乾，有些微輻射冷卻作用，低溫是本期最低的時間點，夜晚清晨預測北部、東北部及東部低溫15、16度，其他地區約18到20度附近；基隆北海岸、東半部及恆春半島有長浪發生的機率，從事海邊及海上活動注意安全。

周二至周四東北季風減弱，風向轉為偏東風，北部及東北部氣溫稍回升；迎風面東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周三、周四清晨留意中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

周五、周六東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

19日至21日東北季風影響及南方雲系北移，北部及東半部地區有短暫雨，南部地區及中部山區亦有局部短暫雨，其他地區為多雲。