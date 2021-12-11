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北榮前院長李良雄辭世 任內逢SARS創院內零感染紀錄

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總前院長李良雄辭世，圖為李良雄（中）2009年自台北榮總院長一職退休，告別四十幾年的榮總人生涯，當時的四位副院長李壽東（右起）、雷永耀、李建賢、連江豐上前握手祝福。本報資料照片
台北榮總前院長李良雄辭世，圖為李良雄（中）2009年自台北榮總院長一職退休，告別四十幾年的榮總人生涯，當時的四位副院長李壽東（右起）、雷永耀、李建賢、連江豐上前握手祝福。本報資料照片

台北榮總前院長李良雄今天驚傳病逝，享壽82歲。一名台北榮總醫師表示，李良雄約8、9年前中風，但恢復的不錯，隨年齡慢慢增長，又患有糖尿病、高血壓，近2、3年來，心臟、腎臟功能衰退較常進出醫院，特別是今年4月以來，進出醫院次數更為頻繁，且這次住院時間長，約從8月至今，最後因器官退化，今天凌晨3時病逝北榮，走的時候非常安詳。

「面對李良雄病逝，家屬、醫師、好友等都已有充分心裡準備。」此名醫師表示，對於李良雄的病情、器官能用多久，醫療成員都已估算好，而李良雄住院期間，許多受過李良雄訓練的北榮醫師都到病榻前探視見最後一面。

李良雄出生於1940年，是北醫醫學系第一屆畢業，曾於2003年5月至2009年1月擔任台北榮總院長。自北榮總院長缷任後，擔任台北醫學大學校務總顧問。他在北榮院長任內遭逢SARS，締造院內零感染、無封院紀錄，帶領團隊穩定疫情。

李良雄是國內神經醫學界龍頭與推手，專長是腦瘤、腦動脈瘤手術、顱內動靜脈畸形手術。在台北榮總首創國內神經醫學中心，設立神經外科加護病房(NICU)，院最早的專科加護病房。另外，更建立「醫師向病人及家屬術前說明模式」、醫護協調會，解決醫病、醫護溝通不良的問題。

台北榮總最早在國內成立「高齡醫學中心」，也是在他任內，提供老人全方位的照護並結合生活社區輔助，使台北榮總成為國內高齡研究重鎮。

榮總 醫師 器官

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