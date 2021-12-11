台鐵電車線大體檢 118組恐鏽蝕處年底前全面汰換

台鐵日前發生苗栗縣後龍鎮大山車站電車線事故，造成列車延誤。經現場調查研究發現該處位於西部幹線海線地區，冬季海風強勁飛沙走石，電車線設備之鐵件表面防鏽層易受磨損，隨即受到鹽害、水氣等腐蝕因子影響，造成鐵件锈蝕斷裂。

台鐵說，有鑑於此，立即啓動特檢計畫，整體詳細檢查已由各電力段於11月30日完成。隨即依檢查結果訂定改善對策，針對海線（高鹽害）及七堵（多雨潮濕）等地區，將可能有锈蝕之虞絕緣礙子（約118組）計畫於12月31日前採預防性全面更換，以提早因應以防止類似鏽蝕斷裂再次發生，目前正積極執行已更換100組。

台鐵說，12月6日台鐵電車線設備特檢小組由電務處處長周祖德召集現場主管親赴海線現場（下三叉河橋）檢視辦理情形，除瞭解電車線設備實際更換進度外，更關心現場同仁施工安全，要求必須依照保修相關規定之SOP執行。此外現勘時同時另發現電桿部分亦受海風鹽害影響有锈蝕情形，當下協調工務單位協助辦理防鏽處理。