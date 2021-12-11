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中國霾害來襲 明晚起西半部空氣品質亮紅燈

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
據最新觀測資料、氣象預報及空氣品質模式模擬資料，中國天津到上海等地區說昨至今日持續出現霾害現象。圖為台南市露天燃燒稻草、農業剩餘資材或亂丟煙蒂等，所引發的雜草火警激增，不但危及公共安全，引發空氣汙染，致空氣品質惡化。聯合報系記者邵心杰／翻攝
據最新觀測資料、氣象預報及空氣品質模式模擬資料，中國天津到上海等地區說昨至今日持續出現霾害現象。圖為台南市露天燃燒稻草、農業剩餘資材或亂丟煙蒂等，所引發的雜草火警激增，不但危及公共安全，引發空氣汙染，致空氣品質惡化。聯合報系記者邵心杰／翻攝

據最新觀測資料、氣象預報及空氣品質模式模擬資料，中國天津到上海等地區說昨至今日持續出現霾害現象，環保署研判，境外污染物將在明（12）日晚間伴隨東北季風影響台灣空氣品質，全台多為橘色提醒等級，西半部局部地區短時間更達紅色警示等級，雲嘉南沿海地區因風強可能出現地表揚塵現象；要到下周二（14日）白天起中部以北地區空氣品質漸趨好轉。

環保署表示，今至明天上午環境風場為偏東風，風速較弱，背風面的西半部污染物易累積，空氣品質為普通至橘色提醒等級。由於中國上海一帶過去24小時細懸浮微粒（PM2.5）小時濃度約70至110微克/立方公尺，預估明晚起，將隨東北季風增強影響台灣空氣品質。

環保署指出，屆時北部地區PM2.5小時濃度將達40至60微克/立方公尺，隨著境外污染物往南移動，全台空氣品質多為橘色提醒等級，西半部局部地區短時間達紅色警示等級，雲嘉南沿海地區因風強可能出現地表揚塵現象。預計要到下周二白天，中部以北地區的空氣品質才會逐漸緩和，南部地區則因風速較弱，污染物可能停滯造成累積，空氣品質多為橘色提醒等級。

因應境外污染可能影響空氣品質，環保署除事先協調台電、麥電等燃油與燃煤電廠減排，降載外，並提醒地方政府隨時關注空品變化，後續將適時啟動預警及應變措施，要求轄內大型污染源進行降載或減排，並特別加強轄內露天燃燒、營建工地以及堆置場等管制作為，以降低空氣品質惡化的影響。

空氣品質 環保署 PM2.5

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