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國內疫情轉緊張是否衝擊國旅？ 王國材2字回應
國內爆發中研院前研究助理確診案，這也是睽違34天後，台灣再次新增本土案例。外界擔心，原本正要起飛的國旅，恐怕會受到衝擊。對此，交通部長王國材表示，很有信心，不認為會影響國旅。
王國材今天下午出席旅遊業金質獎頒獎典禮，並於會後接受媒體聯訪。面對記者詢問，國內疫情開始變緊張，會不會擔心影響國旅，他則回答「不會」。
王國材說，中央流行疫情指揮中心在防疫上很努力，最近個案都有做完整調查。觀光業正在起步，由優質旅行產品，讓國人進一步了解台灣觀光資源有哪些，處於內需階段。
王國材說，這些優質的遊程，在國境開放後可以變成入境旅遊（inbound）的點。疫情期間全心找台灣最好的旅程跟景點，等開放國際觀光客以後，就會有更多人來台灣。
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