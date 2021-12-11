彰化竹塘雞場爆禽流感 撲殺1.6萬隻蛋雞

彰化縣府本月6日接獲竹塘鄉一蛋雞場通報其場內雞隻有異常死亡情形，動物防疫所立即派員進行移動管制並採病雞送畜衛所檢驗，昨經家衛所確診感染新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員今天完成全場撲殺清場及消毒工作，計撲殺1萬6778隻蛋雞。

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，目前正處候鳥南下度冬及禽流感好發的季節，因氣溫下降，溫差變化大，易造成家禽高度緊迫，使家禽免疫力下降而罹病，呼籲養禽業者應落實場內各項軟硬體生物安全措施，加強場區消毒工作，平時應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，若不得已須進場時，也需要求人員更換衣鞋，車輛則須澈底消毒後才可進入。