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彰化竹塘雞場爆禽流感 撲殺1.6萬隻蛋雞
彰化縣府本月6日接獲竹塘鄉一蛋雞場通報其場內雞隻有異常死亡情形，動物防疫所立即派員進行移動管制並採病雞送畜衛所檢驗，昨經家衛所確診感染新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員今天完成全場撲殺清場及消毒工作，計撲殺1萬6778隻蛋雞。
彰化縣動物防疫所長董孟治表示，目前正處候鳥南下度冬及禽流感好發的季節，因氣溫下降，溫差變化大，易造成家禽高度緊迫，使家禽免疫力下降而罹病，呼籲養禽業者應落實場內各項軟硬體生物安全措施，加強場區消毒工作，平時應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，若不得已須進場時，也需要求人員更換衣鞋，車輛則須澈底消毒後才可進入。
董孟治也說，要注意防鳥措施，以避免家禽與候（野）鳥接觸將病原傳入禽場，若發現場內家禽有異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，應立即通報，儘早發現疑似案例，養禽場被查有不符防治措施者，依規定最高可裁處15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺家禽，依規定將不予補償。
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