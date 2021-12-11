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低碳甜點、睡眠撲滿 大學新創成果周末在南美館登場

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
科技部成大與南部大學新創成果展暨產品市集今、明兩天在台南市美術館2館前舉辦。記者鄭維真／攝影
科技部成大與南部大學新創成果展暨產品市集今、明兩天在台南市美術館2館前舉辦。記者鄭維真／攝影

科技部成大與南部大學新創成果展暨產品市集今、明兩天在台南市美術館2館前舉辦，展示大南方科研平台夥伴學校新創成果及特色產品，包括成功大學睡眠撲滿、長榮大學低碳甜點、台南大學仿生機械手臂等，吸引許多大小朋友目光。

現場規畫4大展區，包括特色食品、科技生活、文創教育、美妝健康等主題。其中像是成功大學睡眠撲滿與記憶吐司、高雄科大海洋膠原系列保養品、長榮大學低碳甜點、虎尾科大凍晶果乾、遠東科大花果萃釀、南台科大智能頭皮膚質檢測系統、台南大學仿生機械手臂、台南護專桌遊卡牌、屏東大學太陽能車、崑山科大平掛式口罩、正修科大人參健康飲等，別具特色，展現出大學研發成果的實用性與創新。

該活動由成大主辦、高雄科大協辦，結合12所大學產研能量，有別於過去大學端多半是透過「展示」模式，以企業端為受眾在專業會展曝光，這次是由學校、新創團隊走出戶外，透過市集方式與一般民眾接觸。

主辦單位指出，大學師生團隊用「接地氣」的互動方式推廣研究成果，讓產研能量傾聽消費市場的實際需求，相信在開發具永續發展潛力的商品時，也能呼應民眾對於大學社會責任的期待。

科技部成大與南部大學新創成果展暨產品市集今、明兩天在台南市美術館2館前舉辦。記者鄭維真／攝影
科技部成大與南部大學新創成果展暨產品市集今、明兩天在台南市美術館2館前舉辦。記者鄭維真／攝影

台南 長榮大學 甜點

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