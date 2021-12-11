旅行業界奧斯卡！ 這「21條行程」獲國內金質獎殊榮
一年一度旅行業界盛典，由品保協會主辦的「2021國內金質旅遊」頒獎典禮，今天盛大舉行。該獎項被譽為「旅行業界奧斯卡獎」，今年共有193條行程報名，最後評選出21條。
品保協會說，今年共有193條行程報名角逐，最後評選出21條獲獎行程，包含「金質生態、金質文化、金質美食、金質海灣、金質山脈、金質自行車、金質鐵道」等七大類多元主題國民旅遊行程。
品保協會理事長許禓哲說，國內旅遊是旅行社努力耕耘的市場，鼓勵業者設計更好旅遊行程，還有提供良好旅遊體驗，作為未來國際觀光客來台基礎。今年獲獎者都找出在地旅遊特點。
交通部長王國材說，今天來力挺旅行業，去年因疫情沒有辦，今年政府推出五倍券、加碼券等，全力推動國旅，今天頒獎非常有意義。
王國材說，聽說這次分數很接近，都是很不錯的路線。疫情期間沒辦法出國，國際客也沒辦法進來，透過優良行程，深度且精緻地了解台灣好山好水、歷史文化景點，在非常時期，可以發掘台灣美麗的地方。透過設計優良行程，未來過境開放，就會是國際旅客想去的地方。
王國材說，振興紓困陪伴觀光業度過寒冬，交通部願意站出來，在任何地方幫旅遊業宣傳精緻旅遊。也會請觀光局針對所有優良旅行產品，多做宣傳。呼籲國人趁著疫情趨緩的時候多多出來。
品保說， 得獎名單，從商品內容到服務品質都是精挑細選的優質旅遊行程，讓操作國旅業者在國境尚未解封時期，能夠更深入、更多元地探索與規畫國旅觀光遊程。
品保說，金質生態類就結合了在地自然生態、台灣傳統的風土民情及保存永續發展概念的行程特色；文化類中得獎者以古蹟、心靈朝聖、新創為旅遊的主軸，透過旅行的角度，重新看見台灣所擁有的珍貴文化底蘊；金質美食類結合原住民風味，或是獨創廚藝學堂或無菜單料理等行程特色，為今年得獎的最大突破。
品保說，金質海灣類，走讀東北角、漁翁寶藏傳說、七美海王子的海派對的三條行程，體驗不一樣台灣海景之美，結合在地故事，讓遊程變得更加有意思。
品保說，延續去年觀光局山脈旅遊，今年的金質山脈類，得獎行程中特選山脈特性「溪、綠、夜、宿、心」搭配特色活動觀察山的不同樣貌，達到心靈感動。
品保說，今年觀光局主打的自行車年更讓鐵馬遊掀起一番國旅風潮，業者精心規畫並結合當地自然生態步道輕健行、原鄉部落、歷史文化和私密景點，透過專業在地深度導覽，豐富視野；金質鐵道則深度造訪在地，以走讀方式帶入文史導覽和實境體驗遊戲，融入鐵道的多面向文化，體驗台灣鐵道迷人風采。
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