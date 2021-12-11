大湖草莓、三灣落羽松觀光季來臨 警方實施管制措施

苗栗縣大湖草莓已漸進入產期，每年草莓盛產時都湧入大批遊客，大湖警分局配合明年起的年草莓溫泉觀光季，提前啟動假期交通疏導勤務，規畫各項交通疏導措施及替代道路；此外，台3線落羽松莊園每年冬季都吸引遊客人潮，園內落羽松最近已轉紅，假日遊客湧現，頭份警分局因應落羽松觀光季的人潮、車潮，即日起至明年1月9日也將在例假日及連假實施交通疏導，並加強取締違停車輛。

大湖警分局指出，每年草莓、溫泉觀光季登場，大湖及泰安聯外道路、台3線公路的車流都大量攀升，統計去年元旦連假，遊客達8萬多人次，有4萬多輛車次湧入，目前周末假日，平均也有1萬人次、3500輛車次進出，隨草莓、溫泉觀光季展開，人車流量還會增加。

警方為加強台3線車流疏導，在重要路口都派駐遣員警，以「主幹道不塞，次支線緩進」原則規畫號誌連鎖，機動調整台3線沿線路口北上號誌並延長綠燈開放時間，另外警力也會在台3線南北雙向機動巡邏，嚴禁車輛占用車道違停。

「大湖二橋」現進行改建工程，警方研擬替代路線以避免進市區的車輛發生壅塞，台3線北上進市區車輛由下街（銅鑼農機行旁巷道）右轉進 入，市區往卓蘭方向至大湖酒莊前左轉往卓蘭方向行駛，相關規畫警方已張貼於大湖分局FB粉絲專頁，並發文導航及圖資公司修改導航路線，提前引導車輛。

三灣鄉落羽松莊園近年爆紅，但也出現公路違停亂線，相關單位2年前因此將落羽松秘境附近的台3線兩側路段畫設近2公里長的紅線禁止停車，加強執法取締違停。