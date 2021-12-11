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奇美醫、健保署合推虛擬健保卡 手機就能掛號看診領藥
奇美醫學中心與健保署南區業務組在兒科門診試辦過去沒有的「虛擬健保卡」，家長只要在手機下載健保快易通App，並綁定子女取得虛擬健保卡QR Code後，透過手機就可幫小朋友掛號、看診、領藥及自助繳費等就醫流程，預計試辦半年，效果良好將全面推廣，開創便利就醫新模式。
台灣1995年實施全民健保，2003年發行健保IC卡，成為民眾的就醫單一憑證。新冠疫情爆發不少民眾擔憂外出遭感染不敢就醫，健保署決定推動「虛擬健保卡」計畫，試辦遠距醫療、居家醫療及擴大視訊診療門診，與奇美合作虛擬健保示範門診。
奇美醫療事務室主任施貞伶表示，虛擬健保卡沒有實體卡毀損、讀卡機故障、照片難辨識遭冒用、卡片讀寫速度慢等風險，看診流程還能簡化，不方便或緊急情況下就醫更便利，疫情期間減少接觸染疫風險。
依健保署南區業務組規畫，家長下載健保快易通App、綁定子女虛擬健保卡後，手機會有虛擬健保卡QR Code，就醫看診不用實體健保卡；就診後可App線上繳費或用自助繳費機，只用手機就可「零接觸就醫」。
院方表示，健保署正派員駐點奇美醫兒科部診區，協助下載健保行動快易通App和快速開通綁定子女虛擬健保卡，家長需攜帶相關證件與子女健保卡；虛擬卡擺脫IC卡體限制，開創就醫新模式。
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