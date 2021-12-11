快訊

誇張！紐西蘭男子收錢「代打疫苗」 一天內竟打了10劑

台大打莫德納慘變「禿頭少女」 她控求助無門：都在踢皮球

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奇美醫、健保署合推虛擬健保卡 手機就能掛號看診領藥

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
奇美醫健保署合推虛擬健保卡，帶手機就能掛號看診領藥。記者周宗禎／翻攝
奇美醫健保署合推虛擬健保卡，帶手機就能掛號看診領藥。記者周宗禎／翻攝

奇美醫學中心與健保署南區業務組在兒科門診試辦過去沒有的「虛擬健保卡」，家長只要在手機下載健保快易通App，並綁定子女取得虛擬健保卡QR Code後，透過手機就可幫小朋友掛號、看診、領藥及自助繳費等就醫流程，預計試辦半年，效果良好將全面推廣，開創便利就醫新模式。

台灣1995年實施全民健保，2003年發行健保IC卡，成為民眾的就醫單一憑證。新冠疫情爆發不少民眾擔憂外出遭感染不敢就醫，健保署決定推動「虛擬健保卡」計畫，試辦遠距醫療、居家醫療及擴大視訊診療門診，與奇美合作虛擬健保示範門診。

奇美醫療事務室主任施貞伶表示，虛擬健保卡沒有實體卡毀損、讀卡機故障、照片難辨識遭冒用、卡片讀寫速度慢等風險，看診流程還能簡化，不方便或緊急情況下就醫更便利，疫情期間減少接觸染疫風險。

依健保署南區業務組規畫，家長下載健保快易通App、綁定子女虛擬健保卡後，手機會有虛擬健保卡QR Code，就醫看診不用實體健保卡；就診後可App線上繳費或用自助繳費機，只用手機就可「零接觸就醫」。

院方表示，健保署正派員駐點奇美醫兒科部診區，協助下載健保行動快易通App和快速開通綁定子女虛擬健保卡，家長需攜帶相關證件與子女健保卡；虛擬卡擺脫IC卡體限制，開創就醫新模式。

奇美醫健保署合推虛擬健保卡，帶手機就能掛號看診領藥。記者周宗禎／翻攝
奇美醫健保署合推虛擬健保卡，帶手機就能掛號看診領藥。記者周宗禎／翻攝
奇美醫健保署合推虛擬健保卡，帶手機就能掛號看診領藥。記者周宗禎／翻攝
奇美醫健保署合推虛擬健保卡，帶手機就能掛號看診領藥。記者周宗禎／翻攝

健保卡 快易通 疫情

延伸閱讀

健保擬刪白內障手術超額審查 估111年2月上路

前總經理質疑健保署過度使用行政權 李伯璋：非外界所傳

杜汶澤移居台灣秀出健保卡　6字曝好用之處

健保署署長遭傳緋聞 李伯璋：對方吃素十年、孝順優秀

相關新聞

交長指示避出包 台鐵留才汰舊車、落實工安

台鐵近期大小事故頻傳，行車安全再度受到關注。交通部昨召集台鐵等相關單位開會，由部長王國材親自主持。王國材也在會中祭出三大...

六款GODIVA冰淇淋致癌物超標 即起暫停販售

知名巧克力品牌GODIVA旗下冰淇淋產品，使用的刺槐豆膠遭驗出一級致癌物「環氧乙烷（ETO）」超標，食藥署接獲歐盟食品及...

人口續負成長 前11月新生兒較去年同期少8009人

根據內政部最新資料，截至11月底，人口數為2339萬4787人，相比10月減少1萬9092人。11月新生兒1萬4057人...

港務局宿舍修復變身淡水超美景觀餐廳 明年初營運

又有新的打卡景點！台灣港務公司今天說，所管新北市定歷史建築「基隆港務局淡水宿舍」已於6月完成修復，7月完成工程複驗，還原...

19歲男車禍腦出血壓力暴增 引發心碎症候群

19歲楊姓男子因嚴重車禍合併腦出血、胸骨骨折和氣胸住院治療，住院過程中，心電圖呈現T波倒置和心臟酵素節節升高等，疑似心肌...

把握好天氣 明起降溫又降雨

天氣晴朗的週六假期，不少民眾趁此機會出門踏青，華山公園內小朋友追逐著泡泡，寵物也在草地上奔馳，氣象局提醒把握今天好天氣，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。