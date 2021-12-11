沒被政治耽誤！黃國書書法展今揭幕 蔡其昌羨慕人緣好
無黨籍立委黃國書「蹽溪過嶺」書法創作展今移師中興大學藝術中心展出，現場湧入大批政界、藝文界人士，展場擠得水洩不同。黃國書說，大家知道他會寫書法，但都不知道會「寫成這樣」，他是沒有被政治耽誤的書法家。
黃國書涉及政治事件，已退出民進黨，並宣佈不再參選下屆立委。他今天受訪說，把剩下兩年立委任期完成，未來的事就等兩年後再來決定。立法院副院長蔡其昌到場祝賀，他強調「很羨慕黃國書，哪有退出政黨的人，人緣還這麼好的」。
黃國書書法展已在國父紀念館、聯合大學藝術中心展出，黃國書是中興大學國際政治研究所碩士，書法展回到母校展出，共有百餘件作品，篆、隸、楷、行、草、碑等各種書體兼具，展現扎實的書法造詣。
黃國書說，大家知道他會寫書法，今天來看展覽才知道原來「寫成這樣」，外界好奇立委工作很忙，怎麼有時間寫書法？他強調「寫很快，但要思考、構思要很久」；以前常說他是「被政治耽誤的書法家」，看完書法展就知道「我沒有被政治耽誤」。
他強調，書法所寫的都是他喜愛的詩詞，有蘇東坡的，還有不少台灣文學前輩的作品，他也已金曲創作歌手謝銘祐的歌詞「有路，咱沿路唱歌；無路，咱蹽溪過嶺」，呼應他的創作心境。
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