明起變天！ 東北季風襲北東防雨 最冷時間曝

把握今天好天氣，明天就要變天。中央氣象局說，明天東北季風增強，影響到下周二清晨，最冷時間為下周一晚間到下周二清晨，低溫下探15度，此外北部、東半部防雨。此外，下周五又有一波較弱的東北季風南下。

氣象預報員趙竑說，今天天氣晴朗穩定，由於轉東風，雨區以東半部降雨為主，但很零星。

趙竑說，明天白天又有一波東北季風南下，一開始環境偏南風，清晨中南部有局部霧或低雲影響能見度。白天開始東北季風增強，影響到下周二清晨，東北風下來後北部、東半部有局部短暫雨，東北部跟大台北山區留意較大雨勢發生。

趙竑說，下周二白天東北季風減弱，各地氣溫回升，到下周四都是減弱過程，東風轉東南風，東部有局部短暫雨，其他多雲到晴。

趙竑說，下周五又有冷空氣下來，但是屬於較弱東北季風，北部、東半部會有局部短暫雨，其他地區多雲，到20日都還是受影響期間。他也說，最近沒有顯著冷空氣，就只是涼涼的。

溫度方面，趙竑說，今天白天各地高溫26到28度，明天開始溫度慢慢下降，高溫落在21到24度，台北、東北部高溫可能會只有20度。最冷是下周一晚間到下周二清晨，北部、東半部、北東度低溫下探15到16度，其他地區17到19度。下周二後白天氣溫回溫，下周四呈現偏暖狀態，各地高溫25到26度，局部地區甚至可以來到28到29度。