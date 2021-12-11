恆春半島醫療能量再提供 恆基醫院新大樓啟用

屏東恆春半島有3家地區醫院，但醫療服務能量和都會區有極大落差，一直是半島居民心中的痛；繼行政院長蘇貞昌月前南下視察升級重症急救醫院、預定112年12月啟用的部立恆春旅遊醫院新大樓工程，要求預算一次到位後，斥資2億元興建的恆春基督教醫院新建大樓將在今天下午舉行啟用儀式，除看診空間環境大升級，也強化因應地方需求的眼科、兒科和家醫科人力。

2016年莫蘭蒂強颱的狂風暴雨肆虐，重創恆基三分之一院區，恆基決定新建大樓，讓就醫民眾享有安舒適安全的就醫環境；經費2億元的新大樓前年10月開工後，院方邊建邊籌經費，去年因受疫情影響營運呈現負數、愛心捐款大減，還好疫情趨緩後大解封，才出現轉機，但比原定時程晚了半年啟用；回想財務一度面臨左支右絀的窘況，各界愛心捐款及時解圍，院方人員直呼感動更感謝。

新大樓命名許燦淵紀念醫療大樓，恆春院長黃健榮說，1樓為急診、檢驗室、藥局、掛號室，2樓為門診區，3樓與5樓為病房區，6樓為戴娓娜禮拜堂和多功能教室；上月底試營運，科別目前有17個科別，為提供鄉親醫療需要，眼科醫師和兒科醫師都增至4人，身心科和骨科從原本1人增至2人，還加入1名精神科醫師，明年再增加家醫科醫師，今年10月以來已增加5名醫師。

他說，醫療合作部分，明年仍持續和高長、高榮、義大等醫學中心合作，一般急性病床數從19張增加到40張，還有當地首個醫療用品廠商進入醫院並引進移動式X光機與更新電腦斷層掃描儀器；現有包括33名醫師在內的300多位員工，新大樓並完工後病床數增加，為提升整體醫療能量，人力還要再增，但醫療人力不足一直偏鄉醫院難克服的老問題，「新大樓完工後，將是另個挑戰的開始」。