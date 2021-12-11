享八音遶禾田 賴義發音樂會周日北埔登場

新竹縣政府文化局為推廣傳承客家八音，將於12日下午2時，在北埔鄉大林村5鄰小分林17號的農田，舉辦「八音遶禾田－賴義發藝師音樂會」，文化局指出，音樂會由新竹北埔八音團籌辦，邀請高齡86歲、獲登錄為縣內無形文化資產傳統表演藝術客家八音保存者的賴義發藝師領銜演出，傳承客家音樂也希望位老藝師留下珍貴的影像記錄。

新竹縣蘊含深厚的客家傳統文化，客家八音更是代表客家常民生活的音樂種類，有鑑於客家八音老藝師的年邁、傳統技藝衰退，為振興及保存新竹縣客家傳統表演藝術瑰寶，新竹縣無形文化資產傳統表演藝術客家八音保存者賴義發藝師將在北埔舉辦音樂會，邀請民眾享八音遶禾田。

新竹縣長楊文科說，農業社會時期，廟會祭典或是婚喪喜慶都會邀請八音團熱鬧打八音，如今新竹縣成為科技大縣，客家八音仍列為新竹縣非常重要的無形文化資產。

文化局長李安妤說，高齡86歲的賴義發是客家八音資深藝師，新竹縣於2020年10月27日公告登錄賴義發藝師為無形文化資產傳統表演藝術客家八音保存者。

賴義發藝師長期從事客家八音表演及傳習，自17歲起即從事客家八音演出至今，並於大坪國小教習客家八音長達20年，期間所培育的學生無數，其中經常陪在賴老師身邊，年僅29歲的彭竣暘深受他的影響，擔心客家八音消失，集結了在地的客家八音老師傅們，於2020年成立新竹北埔八音團，積極推廣客家八音。