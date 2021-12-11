快訊

誇張！紐西蘭男子收錢「代打疫苗」 一天內竟打了10劑

台大打莫德納慘變「禿頭少女」 她控求助無門：都在踢皮球

聽新聞
test
0:00 / 0:00

社會教育貢獻獎／佛光山從關懷出發 抱回個人、團體雙獎

聯合新聞網 / 台北訊
教育部頒發「社會教育貢獻獎」，佛光山住持心保和尚獲得個人獎。 圖／資料照片
教育部頒發「社會教育貢獻獎」，佛光山住持心保和尚獲得個人獎。 圖／資料照片

教育部今天（10日）頒發「社會教育貢獻獎」，佛光山住持心保和尚、國際佛光會中華總會，秉持佛光山開山星雲大師人間佛教精神，從關懷出發，長期深入台灣各地推展教育、文化、慈善、宗教等活動，以實際行動落實終身學習，獲得評審高度肯定，今年從一百一十一件的推薦案中脫穎而出，一舉抱回「個人獎」與「團體獎」兩項大獎，也是唯一獲獎的出家眾與宗教團體，足證宗教在社會發揮的正向影響力。

心保和尚致力實踐星雲大師的慈心悲願，推廣兒童閱讀教育，53部佛光山「雲水書坊—行動圖書館」書車，每月巡迴全台偏鄉學校，陪伴學子閱讀；他也推動三好校園，為品德教育注入活水；今年更發起綠色公益─世界氣候國際論壇，從不同面向來探討「林地復育計畫」、「企業零碳排的挑戰」、「碳究台灣及全球氣候投資」等議題；尤其每年舉辦的「世界神明聯誼會」，成功讓全球七大宗教交流，朝宗教融和帶動世界和平的目標前進，由佛光山文教基金會提報「社會教育貢獻獎」後，深受評審青睞，獲頒「個人獎」殊榮。

心保和尚雖不克出席頒獎典禮，由佛光山台北道場住持滿謙法師代為受獎。但他得知獲獎後謙虛表示：「我們僅是秉持星雲大師人間佛教、三好四給理念，回饋社會，做對大眾有幫助的事，未來將不遺餘力持續推動社會教育。」

滿謙法師也分享，心保和尚追隨大師以文教起家，推動人間佛教，實踐佛說的、人要的、淨化的、善美的，「我們需要宗教帶動各項活動來淨化社會，而唯有真正落實教育，才能真正救人心，今天非常歡喜雙喜臨門，對佛光人來說是莫大殊榮和鼓勵。」

榮獲「團體獎」肯定的國際佛光會中華總會，不僅長年辦理「生命教育十堂課」，捐血、輪椅捐贈、急難救助、淨山淨灘，以及百位佈教師投入監獄進行社會教化等行動，更是從未間斷。最為難得的是，每逢全球重大災害發生時，佛光會都在第一時間啟動救援機制，伸出援手，今年五月台灣新冠疫情嚴峻之際，就啟動「佛光防疫救護專案」，捐助大量Ｎ95口罩、防護衣等設備物資給第一線警消人員，維護他們健康。

「我們真的是在國家、社會有難時，衝在第一線」國際佛光會中華總會副會長趙翠慧今代表受獎時表示，佛光會員只要是正知正見都前仆後繼投入，「能自全台灣一萬多個社團法人中，成為今年唯一獲獎的宗教團體是非常大的榮幸，砥礪每位佛光會會員大家更加努力。」

國際佛光會祕書長覺培法師也表示，「星雲大師一生推動教育，一直要我們從寺院走向社會關懷人群，這是重要的使命跟方針，佛光人也都努力不懈持續實踐，這個榮耀是屬於所有佛光人的。」

教育部長潘文忠致詞持表示，社會教育貢獻獎去年受新冠疫情影響停辦一年，因此今年推薦件數特別多，計一百一十一件，讓評審委員特別辛苦，選拔出一位終身奉獻獎—由在教育界服務多年的潘扶德獲得，以及十四項個人獎、十五個團體獎，他感謝所有受獎者：「大家都願意將手伸到最長，用更多力量照亮灰暗地方、關照弱勢，正因為有大家，台灣更溫暖！」

國際佛光會榮獲「社會教育貢獻獎」團體獎，國際佛光會祕書長覺培法師（右）、中華總會副會長趙翠慧（左）出席頒獎典禮，與代心保和尚領個人獎的佛光山台北道場住持滿謙法師合影。圖／記者曹麗蕙
國際佛光會榮獲「社會教育貢獻獎」團體獎，國際佛光會祕書長覺培法師（右）、中華總會副會長趙翠慧（左）出席頒獎典禮，與代心保和尚領個人獎的佛光山台北道場住持滿謙法師合影。圖／記者曹麗蕙

佛光山 和尚 星雲大師 法師 佛教

相關新聞

交長指示避出包 台鐵留才汰舊車、落實工安

台鐵近期大小事故頻傳，行車安全再度受到關注。交通部昨召集台鐵等相關單位開會，由部長王國材親自主持。王國材也在會中祭出三大...

六款GODIVA冰淇淋致癌物超標 即起暫停販售

知名巧克力品牌GODIVA旗下冰淇淋產品，使用的刺槐豆膠遭驗出一級致癌物「環氧乙烷（ETO）」超標，食藥署接獲歐盟食品及...

人口續負成長 前11月新生兒較去年同期少8009人

根據內政部最新資料，截至11月底，人口數為2339萬4787人，相比10月減少1萬9092人。11月新生兒1萬4057人...

港務局宿舍修復變身淡水超美景觀餐廳 明年初營運

又有新的打卡景點！台灣港務公司今天說，所管新北市定歷史建築「基隆港務局淡水宿舍」已於6月完成修復，7月完成工程複驗，還原...

19歲男車禍腦出血壓力暴增 引發心碎症候群

19歲楊姓男子因嚴重車禍合併腦出血、胸骨骨折和氣胸住院治療，住院過程中，心電圖呈現T波倒置和心臟酵素節節升高等，疑似心肌...

把握好天氣 明起降溫又降雨

天氣晴朗的週六假期，不少民眾趁此機會出門踏青，華山公園內小朋友追逐著泡泡，寵物也在草地上奔馳，氣象局提醒把握今天好天氣，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。