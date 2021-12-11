社會教育貢獻獎／佛光山從關懷出發 抱回個人、團體雙獎

教育部今天（10日）頒發「社會教育貢獻獎」，佛光山住持心保和尚、國際佛光會中華總會，秉持佛光山開山星雲大師人間佛教精神，從關懷出發，長期深入台灣各地推展教育、文化、慈善、宗教等活動，以實際行動落實終身學習，獲得評審高度肯定，今年從一百一十一件的推薦案中脫穎而出，一舉抱回「個人獎」與「團體獎」兩項大獎，也是唯一獲獎的出家眾與宗教團體，足證宗教在社會發揮的正向影響力。

心保和尚致力實踐星雲大師的慈心悲願，推廣兒童閱讀教育，53部佛光山「雲水書坊—行動圖書館」書車，每月巡迴全台偏鄉學校，陪伴學子閱讀；他也推動三好校園，為品德教育注入活水；今年更發起綠色公益─世界氣候國際論壇，從不同面向來探討「林地復育計畫」、「企業零碳排的挑戰」、「碳究台灣及全球氣候投資」等議題；尤其每年舉辦的「世界神明聯誼會」，成功讓全球七大宗教交流，朝宗教融和帶動世界和平的目標前進，由佛光山文教基金會提報「社會教育貢獻獎」後，深受評審青睞，獲頒「個人獎」殊榮。

心保和尚雖不克出席頒獎典禮，由佛光山台北道場住持滿謙法師代為受獎。但他得知獲獎後謙虛表示：「我們僅是秉持星雲大師人間佛教、三好四給理念，回饋社會，做對大眾有幫助的事，未來將不遺餘力持續推動社會教育。」

滿謙法師也分享，心保和尚追隨大師以文教起家，推動人間佛教，實踐佛說的、人要的、淨化的、善美的，「我們需要宗教帶動各項活動來淨化社會，而唯有真正落實教育，才能真正救人心，今天非常歡喜雙喜臨門，對佛光人來說是莫大殊榮和鼓勵。」

榮獲「團體獎」肯定的國際佛光會中華總會，不僅長年辦理「生命教育十堂課」，捐血、輪椅捐贈、急難救助、淨山淨灘，以及百位佈教師投入監獄進行社會教化等行動，更是從未間斷。最為難得的是，每逢全球重大災害發生時，佛光會都在第一時間啟動救援機制，伸出援手，今年五月台灣新冠疫情嚴峻之際，就啟動「佛光防疫救護專案」，捐助大量Ｎ95口罩、防護衣等設備物資給第一線警消人員，維護他們健康。

「我們真的是在國家、社會有難時，衝在第一線」國際佛光會中華總會副會長趙翠慧今代表受獎時表示，佛光會員只要是正知正見都前仆後繼投入，「能自全台灣一萬多個社團法人中，成為今年唯一獲獎的宗教團體是非常大的榮幸，砥礪每位佛光會會員大家更加努力。」

國際佛光會祕書長覺培法師也表示，「星雲大師一生推動教育，一直要我們從寺院走向社會關懷人群，這是重要的使命跟方針，佛光人也都努力不懈持續實踐，這個榮耀是屬於所有佛光人的。」

教育部長潘文忠致詞持表示，社會教育貢獻獎去年受新冠疫情影響停辦一年，因此今年推薦件數特別多，計一百一十一件，讓評審委員特別辛苦，選拔出一位終身奉獻獎—由在教育界服務多年的潘扶德獲得，以及十四項個人獎、十五個團體獎，他感謝所有受獎者：「大家都願意將手伸到最長，用更多力量照亮灰暗地方、關照弱勢，正因為有大家，台灣更溫暖！」