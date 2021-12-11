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西晴東雨 明天午後東北季風挾境外汙染南下

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
周六日天氣預報。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
周六日天氣預報。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

西半部的好天氣將延續到周日上半天，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，今天因為風向轉為偏東風，背風側的擴散條件更差，空氣品質將會惡化，有機會達到對敏感族群不佳等級。

夜晚到清晨時段西半部仍然是雲量偏少的情況，在輻射冷卻作用下局部地區有13-14度左右的低溫出現，空氣汙染與低溫提供霧霾良好的生成條件，早起出門的民眾要留意能見度狀況，也要注意溫差。

東半部則持續受到高壓迴流帶來的水氣影響，雲量偏多偶有短暫陣雨，尤其在東北角至北花蓮沿岸在地形與海陸風交替的作用下，有時降雨情況會比較明顯一點。

天氣風險公司說，預期周日下半天北方再度有冷高壓南下，使得東北季風增強，這波東北風將會挟帶境外汙染南下，因此雖然風速增強了，但整體的空氣品質仍然沒有改善太多，建議減少外出次數，東北季風增強的前緣通過時，將會為東北部帶來一波比較明顯的降雨，通過後轉為迎風面持續型的降雨，東北部民眾也要記得攜帶雨具。

天氣風險公司說，周日晚間的這波冷空氣雖然不強，但預期南方熱帶的季內震盪西側環流、位於南海南部的部分將有低壓發展，短暫的導致南北氣壓差異增大，間接加強底層的東北風風速，因此沿海空曠地區都會有明顯的強陣風出現。

東北部在陰雨、強風影響下，雖然低溫約降至16-17度、還不到冷氣團等級，但體感溫度明顯下降，西半部沿海空曠地區也會因為強風而有變冷的感覺，要有保暖的準備。

低溫 東北風

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