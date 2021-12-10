南迴基金會三周年 台東縣南迴醫療照護服務計畫啟動

台東縣南迴地區60歲以上人口高達20%以上，其中65歲以上失能老人等長照人口需求，約有1300多人。據統計，2020年國人平均壽命81.3歲，但台東縣醫療資源不足，民眾平均壽命為76.5歲，為全國最低。成立3年的南迴基金會由醫療、護理、公衛等跨領域專家學者組成董事會，結合醫療與長照的永續服務為目標，今年8月首先駐點大武鄉成立居家護理所，啟動偏鄉醫療照護服務。

「台灣社會的高齡化和少子化現象日益嚴重，這樣的趨勢在本島邊陲的南迴地區更是明顯。」南迴基金會執行長徐超斌說，2002年返鄉時，達仁鄉有4141名人口，如今僅剩3千多人，常住人口又以老幼貧弱為主，因此偏鄉的「care」（照顧)遠比「cure」（治癒)更重要，

徐超斌指出，隨著南迴地區居家醫療與長期照護的需求日益增加，當初設立醫院的最終目標不變，但執行步驟重新調整，以漸進方式優先啟動居家護理所。

徐超斌的下一步是設立診所並擔任主責醫師，預計2022年中營運，以定點門診與居家醫療交互並用的方式服務鄉親，以居家醫療與門診並重，藉由居家護理與在宅醫療等第一線社區醫療服務，實踐行動醫院的目標。而後逐步增加醫護人力，提升醫療照護量能，搭配長照2.0服務，繼而勾勒出一個嶄新風貌的南迴醫院。

南迴基金會董事長李靜蘭說，南迴醫療服務所已經開始提供服務，照顧台東偏鄉需要醫療資源的居家長者，接下來成立南迴診所將加入更多醫師，照顧更多長者，且偏鄉有需要常駐的醫護人員，因此會在偏鄉多進行培訓，或提供獎助學金方式等，栽培更多長照人員，而董事會成員也都有負責專業領域，如教育、長照、人工智慧、遠距醫療監控等。

藝人鍾欣凌與演員嚴藝文在今年防疫稍微降緩後，首度來到南迴造訪徐超斌，對徐醫師帶領、號召在地人力長期以來實踐多項社福、醫療與照護的服務深受感動，希望透過自己同樣身為公眾人物的角色大力為南迴發聲。