接觸石綿引發職業性肺病 醫師：未來10年患者逐步增加

台灣早年多利用石綿製成各類產品，民眾可能因工作關係長期曝露，經過30、40年潛伏期，恐出現惡性間皮瘤、肺癌、石綿肺症等疾病。醫師表示，台灣於2018年1月禁用石綿，但現有老舊屋瓦、隔離絕緣物質等可能還含有石綿，預估未來10年受到石綿侵犯的職業性肺病患者仍會逐步增加，希望民眾多重視石綿可能帶來的危害。

台北榮總今天舉辦「職業性肺部疾病診斷原則與個案討論」研習會。台北榮總臨床毒物與職業醫學科主任醫師吳明玲說，職業性肺病是有職業疾病歷史以來，較常見的職業疾病之一，職業性肺病包含塵肺症、職業性氣喘、間質性肺病、過敏性肺泡炎、肺部感染症、中毒吸入性肺傷害及肺癌等。

北榮長期爲民眾進行職業病診斷，如石綿引起的肺病，主要是惡性間皮瘤、肺癌、石綿肺症、胸膜斑與瀰漫性胸膜增厚等，疾病潛伏期長達10年，甚至達30至40多年，因不容易診斷疾病與石綿暴露的相關性，必須透過病理切片診斷、詢問過去職業史等。

吳明玲說，台灣於1980年代製造含石綿的產品數量很高，但當世界知道石綿有長期危害後，開始推動禁用，台灣2018年1月禁用石綿，包括製造、販賣及產品等，雖然民眾石綿暴露多發生在早期，可是現在環境還是有石綿物質存在，如老舊屋瓦、隔離絕緣物質等，因此工人拆除房屋時，還是有可能接觸到石綿，預估未來10年受到石綿侵犯的職業病患者仍會增加。

台北榮總至今共服務9名受到石綿侵害患者，其中4人病逝。吳明玲說，這不是因爲醫療技術不佳，而是患者確診時年齡多為60歲以上，且病情快速惡化，往往確診1年後病逝。甚至有病人家屬認為台灣應多加強診斷技術，還捐款20萬元給予職業環境醫學會，希望救助更多石綿肺病患者。

此外，吳明玲說，職業性氣喘患者症狀與一般氣喘患者類似，如咳嗽、喘鳴聲等，但職業性氣喘患者是開始特定工作後，才發生氣喘或明顯惡化，以及工作環境暴露特定致敏原等，並合理排除非工作環境引起的氣喘。

吳明玲提醒，如果曾經接觸過石綿，而出現呼吸困難、咳嗽的症狀，或是開始特定工作後，發生氣喘或症狀明顯惡化，應提高警覺是否與職業病有關，建議應就醫診斷。

政府對勞工安全議題逐年重視，「職業災害保險及保護法」於今年4月30日公布，預定明年5月1日實施。此法將推動有害作業工作者離職後預防職業病健康追蹤檢查服務，期望透過健檢追蹤，早期診斷出職業性病症，如塵肺症、職業性癌症、職業性肝病等，以獲得適當的醫療照顧與職業病補償，並加強推動職業病預防工作。