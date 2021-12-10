聽新聞
test
0:00 / 0:00

接觸石綿引發職業性肺病 醫師：未來10年患者逐步增加

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總舉辦「職業性肺部疾病診斷原則與個案討論」研習會，希望民眾重視石綿帶來的危害。記者沈能元/攝影
台北榮總舉辦「職業性肺部疾病診斷原則與個案討論」研習會，希望民眾重視石綿帶來的危害。記者沈能元/攝影

台灣早年多利用石綿製成各類產品，民眾可能因工作關係長期曝露，經過30、40年潛伏期，恐出現惡性間皮瘤、肺癌、石綿肺症等疾病。醫師表示，台灣於2018年1月禁用石綿，但現有老舊屋瓦、隔離絕緣物質等可能還含有石綿，預估未來10年受到石綿侵犯的職業性肺病患者仍會逐步增加，希望民眾多重視石綿可能帶來的危害。

台北榮總今天舉辦「職業性肺部疾病診斷原則與個案討論」研習會。台北榮總臨床毒物與職業醫學科主任醫師吳明玲說，職業性肺病是有職業疾病歷史以來，較常見的職業疾病之一，職業性肺病包含塵肺症、職業性氣喘、間質性肺病、過敏性肺泡炎、肺部感染症、中毒吸入性肺傷害及肺癌等。

北榮長期爲民眾進行職業病診斷，如石綿引起的肺病，主要是惡性間皮瘤、肺癌、石綿肺症、胸膜斑與瀰漫性胸膜增厚等，疾病潛伏期長達10年，甚至達30至40多年，因不容易診斷疾病與石綿暴露的相關性，必須透過病理切片診斷、詢問過去職業史等。

吳明玲說，台灣於1980年代製造含石綿的產品數量很高，但當世界知道石綿有長期危害後，開始推動禁用，台灣2018年1月禁用石綿，包括製造、販賣及產品等，雖然民眾石綿暴露多發生在早期，可是現在環境還是有石綿物質存在，如老舊屋瓦、隔離絕緣物質等，因此工人拆除房屋時，還是有可能接觸到石綿，預估未來10年受到石綿侵犯的職業病患者仍會增加。

台北榮總至今共服務9名受到石綿侵害患者，其中4人病逝。吳明玲說，這不是因爲醫療技術不佳，而是患者確診時年齡多為60歲以上，且病情快速惡化，往往確診1年後病逝。甚至有病人家屬認為台灣應多加強診斷技術，還捐款20萬元給予職業環境醫學會，希望救助更多石綿肺病患者。

此外，吳明玲說，職業性氣喘患者症狀與一般氣喘患者類似，如咳嗽、喘鳴聲等，但職業性氣喘患者是開始特定工作後，才發生氣喘或明顯惡化，以及工作環境暴露特定致敏原等，並合理排除非工作環境引起的氣喘。

吳明玲提醒，如果曾經接觸過石綿，而出現呼吸困難、咳嗽的症狀，或是開始特定工作後，發生氣喘或症狀明顯惡化，應提高警覺是否與職業病有關，建議應就醫診斷。

政府對勞工安全議題逐年重視，「職業災害保險及保護法」於今年4月30日公布，預定明年5月1日實施。此法將推動有害作業工作者離職後預防職業病健康追蹤檢查服務，期望透過健檢追蹤，早期診斷出職業性病症，如塵肺症、職業性癌症、職業性肝病等，以獲得適當的醫療照顧與職業病補償，並加強推動職業病預防工作。

患者 氣喘

延伸閱讀

影／對到眼就打人！北市9人深夜鬥毆 1女偵訊一半氣喘發作

咳嗽咳不停 超過二周應立即就醫 最嚴重恐是肺癌引起

影／北巿東區Uber相撞 當場「翻肚」乘客嚇到氣喘發作！

氣喘大發陷入半昏迷 她靠「這件事」奪回人生掌控權

相關新聞

交長指示避出包 台鐵留才汰舊車、落實工安

台鐵近期大小事故頻傳，行車安全再度受到關注。交通部昨召集台鐵等相關單位開會，由部長王國材親自主持。王國材也在會中祭出三大...

六款GODIVA冰淇淋致癌物超標 即起暫停販售

知名巧克力品牌GODIVA旗下冰淇淋產品，使用的刺槐豆膠遭驗出一級致癌物「環氧乙烷（ETO）」超標，食藥署接獲歐盟食品及...

人口續負成長 前11月新生兒較去年同期少8009人

根據內政部最新資料，截至11月底，人口數為2339萬4787人，相比10月減少1萬9092人。11月新生兒1萬4057人...

港務局宿舍修復變身淡水超美景觀餐廳 明年初營運

又有新的打卡景點！台灣港務公司今天說，所管新北市定歷史建築「基隆港務局淡水宿舍」已於6月完成修復，7月完成工程複驗，還原...

人權調查 逾半不滿基本住宅服務

昨天是世界人權日，世新大學知識經濟發展研究院發布永續發展人權民意調查成果，發現民眾對於台灣整體人權保障評價為三點三分，離...

守護水環境！金牌農村完美出招 鐵牛車陣諜對諜

宜蘭三面環山、緊臨太平洋，全年雨日逾200天，儘管沒水庫蓄水，卻從不缺水。不過，宜蘭縣內有8條中央管河川、10條縣管河川，卻常有民生用水、畜牧及工業等廢水汙染流入，就連冰箱、棺材都曾出現其中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。