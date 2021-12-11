生女兒不能放雞腿、紅蛋？彌月油飯這樣選！

【文·Social Lab社群實驗室】

Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「彌月油飯」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的九大彌月油飯品牌網路聲量排行，以及八大彌月油飯配料有哪些。

生孩子是件不容易的事，因此為了分享新生兒出生滿一個月的感動及喜悅，許多人都會準備彌月油飯來贈送給親朋好友，不過市面上彌月油飯品牌百百種，究竟哪些牌子是網友們推薦的呢？

「蔡記」素油飯備受討論，「這牌」包裝網狂推！

觀察網友熱議的彌月油飯，其中以「蔡記」的討論最為熱烈，並以主打每日分批新鮮製作而聞名，除了是許多藝人及職棒選手的選擇外，加上蔡記也時常在粉絲團上與網友互動，因此獲得不少討論，而日前有民眾分享蔡記的「素油飯」，引來民眾大讚「完全不像素的油飯，超級好吃」。

九大彌月油飯品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另外，「冊子油飯」及「evAfter」則是因「包裝」吸引許多民眾關注，其中，「冊子油飯」因前陣子與「三麗鷗」聯名合作，精緻可愛的盒子，讓不少網友直呼「可以自己訂一盒來吃嗎？包裝太美了！」、「禮盒和袋子都可愛，送禮自用都超棒」；「evAfter」則是主打「高質感」的包裝，不少網友表示「包裝控的可以參考evAfter」、「evAfter真的好吃、有質感」。

而同時擁有油飯及蛋糕組合的「好兆頭」及「太子油飯」也是不少網友討論的焦點，因為可以同時搞定兩樣產品，因此有不少網友大推表示「我兒子彌月也是好兆頭，長輩送油飯，朋友送蛋糕，為了省事所以選擇訂同一家，兩種都很好吃」、「我推薦太子油飯的油飯蛋糕組，很體面」。

生女兒不能放雞腿、紅蛋？網友意見兩極

觀察網友對於彌月油飯配料的討論，可發現大部分的彌月油飯中會包含「雞腿」及「紅蛋」，因此這兩樣配料備受民眾討論，而日前有網友上網詢問「請問有人生女兒的油飯，有加雞腿跟蛋嗎？」，引來民眾回覆「男女差別是雞腿」、「比較傳統的人知道是生女兒還送雞腿、紅蛋，會覺得你家大人沒教」，但也有網友表示「我兒子女兒都送油飯也都有雞腿+兩顆蛋」、「我女兒有雞腿油飯紅蛋，完全照男孩辦」，認為現在時代不一樣了，自己開心最重要。

八大彌月油飯配料網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而屬海鮮類的「干貝」、「魷魚」及「蝦米」，也是不少網友喜愛的配料，有民眾就表示「我最喜歡有加魷魚跟肉絲的」、「我訂福寶寶的干貝紅麴真的好特別好好吃」，分別分享自己喜歡的油飯海鮮配料。

彌月油飯不論是在口味、配料、包裝上的選擇都十分多元，爸媽們在挑選時不妨參考網友們的評價，或是去預約試吃看看，來找到最符合自己喜好的產品吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》