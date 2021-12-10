致癌物質超標！六款GODIVA冰淇淋產品下架

食藥署今日接獲通報GODIVA冰淇淋產品，因使用的刺槐豆膠，因檢出環氧乙烷超過歐盟標準，是屬於一種致癌物質，宣布將回收六款冰淇淋產品，約70.6公噸。

長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海指出，環氧乙烷多是工業使用，可能在冰淇淋加工保存過程有使用到，是一種致癌物質，如果長期食用恐有癌症風險，或引起周邊神經病變。

食品藥物管理署表示，我國規定該物質絕對不能殘留在食品內，已聯絡國內輸入業者「香港商歌帝梵亞洲有限公司」，應依食品安全衛生管理法第7條第5項規定主動停止販售。

國內歐盟食品及飼料快速預警系統(RASFF）通報，法國輸台GODIVA冰淇淋產品，使用之刺槐豆膠檢出環氧乙烷(ETO)超過歐盟標準，共6項、193批產品，由原廠進行回收，有效日期介於2022/10/31至2023/3/31之間。

自109年1月1日至110年12月9日，共輸入約89.8公噸，有效日期介於2022/10/31-2023/3/31。業者於今日回報，GODIVA店面及好市多已自主暫停銷售所有冰淇淋產品，庫存量約70.6公噸，其他通路商品仍在統計中。