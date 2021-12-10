南迴診所111年中營運 「超人醫生」擔任主責醫師

台東南迴地區是台灣醫療照護失落的一環，為解決醫療不足困境，南迴基金會預計明年中於大武成立診所，回鄉行醫近20年的「超人醫生」徐超斌擔任主責醫師，朝行動醫院目標邁進。

南迴基金會今天舉辦慶祝成立3週年暨醫療健康照護服務啟動儀式記者會，多年來致力解決台東縣南迴地區偏鄉醫療不足困境，有「超人醫生」之稱的南迴基金會董事兼執行長徐超斌現身，他感嘆蓋南迴醫院喊了10年，有很多長輩等不到醫院就離世，「是我們最大遺憾」。

台灣社會的高齡化和少子化現象日益嚴重，這樣的趨勢在台灣邊陲的南迴地區更是明顯，台東縣南迴地區60歲以上人口高達20%以上，徐超斌2002年返鄉時，達仁鄉還有4141人，如今僅剩3000多人，幾乎都是老幼貧弱和獨居老人為主。

徐超斌回憶，他的外婆是最後一個會醫病的巫醫，外婆快過世前，他握著外婆的手，希望她把治病的「神功」傳給他，當下外婆不斷告訴他，醫療的真諦在感同身受。30歲回鄉行醫的他，先後歷經中風、罹患鼻咽癌，更親身體會部落長輩所受病痛之苦。

依據行政院主計總處統計，2019年全國每萬人醫師數為20.99人，大武醫療次區域每萬人口醫師數僅5.41人。致力在南迴地區建立醫院的徐超斌坦言，醫院很難一步到位，決定顛覆思維，先提供醫療服務，再蓋醫院，今年8月已首先駐點大武成立居家護理所，啟動偏鄉醫療照護服務的第一步。

「我既然已經走到部落，多走幾步到家裡是天經地義。」徐超斌說，南迴基金會設置居家護理所後，他先以居護所特約醫師身分定期訪視，與護理人員一同出診，與病人做第一線的接觸，希望透過「患者需求在哪裡，醫療人員在哪裡，醫院就在哪裡」的行動醫療模式。

現在團隊已有5名醫師，徐超斌將再朝南迴醫院之夢邁進一步，在大武成立南迴診所，未來診所將派駐2名醫師，徐超斌擔任主責醫師，以定點門診與居家醫療交互並用的方式服務在地民眾，執行居家護理與在宅醫療第一線的社區醫療服務。